Caos a la C-66: S'estavella amb un descapotable contra un bloc de pisos

La velocitat dins les ciutats és un factor crític per garantir la seguretat viària de totes les persones. Quan no es respecta el límit de velocitat, augmenta considerablement el risc d'accidents, especialment en zones amb alta presència de vianants o vehicles. Una velocitat més gran redueix el temps de reacció davant imprevistos, com un nen travessant el carrer o un cotxe frenant sobtadament.

D'altra banda, l'impacte d'una col·lisió a velocitats molt altes té unes conseqüències molt més greus tant per a les persones involucrades com també per als béns materials urbans. Les àrees urbanes estan dissenyades per prioritzar la convivència segura entre diferents usuaris de la via, i excedir la velocitat posa en perill aquesta harmonia.

Així, doncs, respectar tots els límits de velocitat i totes les normes viàries ajuda a prevenir accidents i també fomenta un entorn més amable i equilibrat per a tots nosaltres. Tot i això, hi ha vegades que hem de comptar com hi ha persones que no respecten aquestes condicions. Com és el cas que ens ocupa que va tenir lloc ahir a la tarda, que per sort va acabar sense ferits però amb uns danys materials considerables.

Un conductor begut xoca contra un mobiliari urbà

Un cotxe s'ha encastat aquest divendres a la tarda contra un bloc de pisos al centre de Celrà (Gironès). El conductor, de 57 anys, i l'acompanyant, una dona de 45, van sortir il·lesos, però l'home va ser denunciat administrativament. Per haver donat una taxa d'alcohol de 0,26, just per sobre del límit legal establert.

| ACN

El vehicle, un esportiu de luxe descapotable, va pujar sobre la vorera, va trencar diversos pilons i va xocar contra l'entrada d'un bloc de pisos.Els Bombers de la Generalitat, per precaució per si hi havia una fuita de gas, van tallar la carretera C-66, que travessa tot el poble.

La sanció a què es pot enfrontar el conductor

A Catalunya, les sancions per conduir superant el límit legal d'alcohol a la sang són severes i busquen reduir al màxim els accidents de trànsit relacionats amb el consum d'alcohol. Segons la normativa, el límit màxim permès al país és de 0,5 grams per litre a la sang per a conductors en general, i de 0,25 mil·ligrams per litre d'aire espirat.

En el cas de conductors novells i professionals, aquest límit es redueix fins als 0,3 grams per litre de sang i als 0,15 mil·ligrams per litre d'aire espirat. Si es detecta un nivell superior, les multes poden oscil·lar entre els 500 i els 1.000 euros, depenent de la taxa d'alcohol registrada. A més, la infracció comporta la retirada d'entre uns 4 i 6 punts del carnet de conduir i la possible suspensió temporal.