Explosió de gas: Hi ha un ferit

La tranquil·litat habitual del matí de divendres a Vila-seca (Tarragonès) es va veure totalmente interrompuda per un estrèpit que va alertar els veïns de l'avinguda de la Via del Comú. Un treballador va resultar greument ferit després de registrar-se una deflagració de gas al lloc, exactament a les 09:09 hores del matí, segons han confirmat els Bombers de la Generalitat.

El sinistre va ocórrer mentre l'operari manipulava una canonada de gas liquat del petroli (GLP), el funcionament i característiques del qual requereixen de precaucions extremes. Tot i que no s'han ofert detalls addicionals sobre l'origen exacte de l'explosió. Les primeres hipòtesis apunten a una fuita o a un error en el procediment de manipulació de la instal·lació.

La primera resposta a l'incident va córrer a càrrec dels serveis d'emergències, que van acudir amb celeritat en rebre l'avís. Fins al lloc es van desplaçar tres dotacions dels Bombers i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més d'un helicòpter medicalitzat. Aquesta contundent mobilització va evidenciar la gravetat de la situació.

| Govern

I la necessitat d'actuar amb rapidesa per controlar qualsevol possible risc d'incendi o rèplica, alhora que es prestava assistència sanitària al ferit. En trobar-se en estat greu, el treballador va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Conegut per la seva unitat de cremats i per ser un dels centres de referència a Catalunya per a casos de lesions d'aquest tipus.

Un succés que desperta preocupació

L'escenari que es van trobar els efectius dels bombers, policies i personal sanitari va ser el d'un entorn industrial en què els sistemes de seguretat són especialment importants. La manipulació del gas liquat del petroli, un combustible d'alta volatilitat i amb un punt d'inflamació baix, exigeix mesures estrictes per evitar un possible escape.

Per això, l'episodi d'aquest divendres ha generat preguntes entre els residents i les autoritats locals. Que intenten esbrinar les causes del succés i determinar si es complien tots els protocols de seguretat en el moment de l'explosió.

Per ara, ni Bombers ni tampoc l'Ajuntament de Vila-seca han emès un informe detallat sobre l'incident, més enllà de confirmar que no hi va haver més persones afectades. Tot i així, en episodis d'aquest tipus, sempre es manté una actitud de vigilància a la zona.

Revisant que no existeixin fuites residuals ni danys col·laterals que puguin derivar en un altre accident. Afortunadament, la deflagració no ha requerit desallotjaments preventius massius, ni ha causat danys estructurals considerables en edificis contigus.

La importància de les revisions i protocols

Aquest tipus de successos posen de manifest la importància d'extremar les precaucions quan es manipulen substàncies inflamables o explosives. Tant en entorns industrials com domèstics, és crucial comptar amb instal·lacions que compleixin els requisits tècnics adequats. I seguir procediments de treball dissenyats per minimitzar els riscos.

Per a molts experts, la clau rau en realitzar revisions periòdiques, en la formació específica dels treballadors i en la garantia que sempre es disposi del material de protecció necessari.

La investigació per esclarir les causes de l'explosió corre a càrrec dels agents especialitzats. Serà fonamental analitzar les condicions de la canonada i de l'espai de treball en el moment previ a la deflagració.

Així com el tipus d'eines emprades en la manipulació del GLP. Per part de les autoritats sanitàries, s'ha informat que el ferit presenta cremades de diversa consideració, sense que fins al moment es coneguin més detalls sobre la seva evolució clínica.