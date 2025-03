Fort ensurt en caure part d'un edifici: 20 veïns desallotjats

Moments de gran tensió i angoixa els viscuts aquesta tarda a Igualada, després que part d'un edifici ubicat al carrer Sant Vicenç s'esfondrés parcialment, provocant un enorme ensurt entre els veïns. Encara que la ràpida actuació dels serveis d'emergències va evitar que hi hagués danys personals, l'incident ha obligat a desallotjar urgentment una vintena de veïns que residien en edificis propers, davant l'evident risc estructural.

L'incident va ocórrer durant la tarda d'aquest dilluns, quan una part considerable de la façana lateral d'un immoble deshabitat, situat en ple centre de la capital de la comarca de l'Anoia, va cedir sobtadament i va caure al carrer. L'estrèpit generat per la caiguda del mur va alertar immediatament els veïns, que van avisar els serveis d'emergència, provocant l'activació urgent de diverses dotacions de Bombers, la Policia Local i tècnics municipals de l'Ajuntament.

Evacuació preventiva i ràpida actuació dels Bombers

Un cop al lloc de l'incident, els serveis d'emergències van avaluar la situació i, després de comprovar el greu deteriorament de l'edifici afectat, van decidir procedir immediatament a l'evacuació preventiva dels dos edificis contigus per precaució. En total, vint persones van haver d'abandonar els seus domicilis, acompanyats pels bombers, que els van ajudar a recollir les seves pertinences personals bàsiques.

| SEM

Segons van confirmar fonts de l'Ajuntament d'Igualada, cap dels veïns afectats va patir danys físics durant l'incident, encara que sí moments de molta inquietud i nerviosisme. Els afectats han estat temporalment reubicats en domicilis de familiars propers i en un hotel habilitat especialment per les autoritats municipals per a aquells que no tenien un lloc on acudir.

Investigació en curs i valoració dels danys

Durant tota la tarda, els Bombers van treballar activament per garantir la seguretat de la zona, delimitant el perímetre de l'immoble afectat i avaluant l'estat estructural de la construcció. Encara que encara no es disposa d'un informe tècnic oficial sobre si serà necessari enderrocar completament l'edifici, la gravetat dels danys fa preveure que podria ser inevitable la seva demolició parcial o total.

Aquest incident ha provocat gran preocupació en la comunitat local, especialment perquè l'edifici afectat feia temps que estava deshabitat i en aparent mal estat de conservació. Diversos veïns asseguren haver alertat amb anterioritat sobre el deteriorament visible d'aquesta construcció, reclamant a les autoritats municipals mesures preventives per evitar un desenllaç com el que ha ocorregut.

| ACN

Reclamen més controls d'edificis antics

Arran del que ha succeït, molts habitants d'Igualada han manifestat públicament la seva preocupació per la situació general d'alguns edificis antics de la ciutat. Reclamen a l'Ajuntament un augment significatiu en les inspeccions tècniques, així com un major control sobre aquelles edificacions que mostrin indicis evidents de deteriorament estructural.

Des de l'Ajuntament s'assegura que es prendran mesures immediates per evitar situacions similars en el futur, incrementant les revisions tècniques, especialment en les construccions més antigues i vulnerables, per garantir la seguretat i tranquil·litat de tots els veïns.

Mentrestant, els veïns desallotjats romanen a l'espera de conèixer l'evolució de la situació per poder tornar als seus habitatges el més aviat possible, sempre que els informes tècnics determinin que no existeix cap risc per a la seva integritat física. La ciutat d'Igualada continua pendent de la investigació sobre les causes exactes de l'esfondrament, esperant que el que ha ocorregut serveixi per prevenir futurs incidents i millorar la seguretat a tota la localitat.