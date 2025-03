Accident molt greu amb més de 30 ferits a Barcelona

per Iker Silvosa

Barcelona viu moments de gran tensió després que aquesta tarda s'hagi produït un gravíssim accident en plena avinguda Diagonal, una de les artèries principals i més concorregudes de la capital catalana. Tot i que encara no es coneixen tots els detalls a causa de la recent ocurrència de l'incident, les primeres informacions indiquen que més d'una trentena de persones han resultat ferides, algunes d'elles en estat greu, després d'una forta col·lisió entre dos autobusos.

L'accident ha passat al voltant de les 14:50 hores d'aquest dilluns, 3 de març, quan, segons testimonis presencials, un autocar de l'empresa Canals Transports de Viatgers ha xocat violentament contra un altre autobús de la companyia Julià. Aquest últim ha rebut un impacte tan fort que ha acabat caient contra un arbre situat a la vorera, deixant una escena de gran dramatisme a la intersecció entre l'avinguda Diagonal i els carrers Roger de Llúria i Rosselló.

Més de 30 ferits i turistes entre les víctimes

La magnitud de l'accident ha obligat a activar de seguida un ampli dispositiu d'emergència. Més de 30 vehicles sanitaris i unitats de rescat s'han desplaçat ràpidament al lloc per assistir els ferits i garantir la seguretat en una de les zones més transitades del centre de Barcelona. Fonts policials confirmen que entre els lesionats hi ha diverses persones en estat greu, inclòs el conductor d'un dels autocars implicats.

La majoria dels passatgers afectats serien turistes, segons han relatat alguns testimonis presents al lloc dels fets. Aquests turistes viatjaven a bord de l'autobús que va patir el pitjor impacte, cosa que va incrementar considerablement el nombre de ferits. Alguns afectats han requerit assistència mèdica immediata al mateix lloc, mentre que altres han estat traslladats d'urgència a hospitals propers.

Operatiu de rescat i emergència en marxa

A les 15:40 hores, gairebé una hora després de l'accident, seguien arribant al lloc més efectius d'emergències, inclosos diversos camions de bombers i dispositius addicionals dels Mossos d'Esquadra, segons ha informat Metropoli Abierta. La prioritat immediata era rescatar i atendre totes les víctimes, a més d'alliberar els vehicles involucrats per restablir com més aviat millor la circulació a l'avinguda Diagonal.

Un dels moments més complicats de l'operatiu ha estat l'extracció de l'autocar de Canals Transports, que havia quedat literalment atrapat després del xoc contra l'autobús de Julià. Els bombers han desplegat un camió especialitzat per ajudar a moure el vehicle i poder accedir a tots els passatgers afectats, facilitant així les tasques de rescat.

Activat el protocol d'emergències Procicat

Davant la gravetat del que ha passat, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla PROCICAT, protocol específic per a la gestió d'emergències greus amb múltiples víctimes. Aquest nivell d'alerta implica la coordinació entre diferents cossos de seguretat i emergències per assegurar una resposta ràpida i eficaç en situacions crítiques com la que s'està vivint ara mateix a Barcelona.

Per ara, les autoritats mantenen tancada al trànsit bona part de l'avinguda Diagonal a la zona afectada, i recomanen als ciutadans evitar la circulació per aquesta àrea fins que s'hagi completat totalment l'operatiu d'emergència i les investigacions policials inicials.

Tot i que encara no s'han aclarit les causes concretes que han portat al tràgic accident, les autoritats ja han començat les primeres diligències per investigar en profunditat el que ha passat. S'espera que en les pròximes hores es faciliti més informació oficial sobre les circumstàncies exactes de l'impacte.

Mentrestant, Barcelona roman commocionada davant un dels accidents d'autobús més greus ocorreguts a la ciutat en els últims temps. Els serveis d'emergències continuen treballant intensament a la zona, tractant d'aclarir les causes del sinistre i estabilitzar la situació com més aviat millor, alhora que familiars i autoritats esperen amb incertesa conèixer l'evolució de les víctimes que es troben en estat més crític.