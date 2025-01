Incendi brutal en una nau industrial: Intervenen 16 dotacions de Bombers

per Sergi Guillén ,

La matinada d'aquest divendres s'ha convertit en un autèntic desafiament per als Bombers de la Generalitat. Que han hagut de fer front a un impactant incendi declarat en una nau industrial de l'avinguda Europa d'Igualada. L'avís del sinistre s'ha rebut a la 1:55 hores, moment en què les alarmes s'han encès.

I s'han mobilitzat 16 dotacions per contenir unes flames que, segons els primers equips arribats al lloc, cremaven amb molta intensitat. El fum i el foc eren visibles a distància, generant una gran inquietud entre la població, especialment a les zones residencials més pròximes.

La primera avaluació dels efectius d'emergències ha constatat que el foc estava totalment desenvolupat a la nau. Per la qual cosa la prioritat immediata ha estat evitar que es propagués a les instal·lacions industrials contigües.

| ACN

Les flames, avivades pel material combustible present a la nau, amenaçaven amb estendre's ràpidament, cosa que posava en risc tota l'illa industrial. Per afrontar aquesta situació, els Bombers de la Generalitat han començat les tasques d'extinció des de l'exterior, a fi de reduir la temperatura i contenir l'avanç del focus.

Lluita constant per frenar l'avanç del foc

Al llarg de les primeres hores del matí, els bombers han reportat una disminució significativa de la intensitat de les flames. Cosa que ha permès anar retirant algunes de les dotacions que no resultaven indispensables. Tot i així, s'ha mantingut un desplegament molt important per assegurar que l'extinció fos efectiva i evitar qualsevol possible reencendre.

La nau afectada ha patit notables afectacions estructurals, cosa que indica l'alt grau de calor i la violència de l'incendi. Per això, s'ha activat el Grup Especialista en Estructures Col·lapsades (GREC), encarregat d'avaluar l'estabilitat de l'edifici i descartar riscos addicionals.

En aquest sentit, es tem que certes parts de l'estructura hagin quedat tan debilitades que resulti insegur moure's per la zona. Amb el foc ja controlat, les tasques s'han concentrat en ventilar l'interior i refrescar els punts amb més calor residual.

Protecció Civil i consells a la ciutadania

Amb l'incendi, Protecció Civil ha recomanat a les persones que resideixen o treballen a prop de la zona que, en cas de notar molèsties pel fum, procedeixin a tancar portes. Així s'evita l'entrada de gasos tòxics o les partícules a l'interior dels habitatges, reduint possibles efectes en la salut, com irritació a la gola, ulls o vies respiratòries.

Fins al moment, i segons les primeres informacions, no s'han registrat ferits, una dada altament positiva donada la magnitud del succés. Els Bombers confirmen que la rapidesa en l'activació de les dotacions i l'abordatge inicial del focus han estat determinants per contenir la situació. Si bé els danys materials s'anuncien considerables.