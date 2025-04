L'excusa surrealista de la cuidadora detinguda per maltractament a la guarderia: 'Tenia...'

per Iker Silvosa

La detenció d'una cuidadora en una guarderia ha causat commoció en la comunitat local i ha desfermat una forta polèmica a les xarxes socials per l'excusa inesperada utilitzada per justificar els seus actes. La dona, acusada de maltractar una menor de només un any i mig, va generar més indignació en intentar explicar el que va succeir amb arguments que molts qualifiquen d'insòlits.

Detalls de l'impactant incident

Els fets van sortir a la llum gràcies a un vídeo gravat per una estudiant en pràctiques de 17 anys. Les imatges mostren com la cuidadora maltracta violentament una petita, a qui intenta obligar a menjar mitjançant cops i sacsejades que acaben amb la nena colpejant-se el cap. La viralització del vídeo va provocar la immediata actuació de la policia, que va detenir l'empleada juntament amb altres treballadores del centre educatiu implicades en diferents graus en l'incident.

L'empleada detinguda, Raquel, de 45 anys, va ser acomiadada ràpidament després de conèixer-se els fets, però lluny de mostrar penediment, va sorprendre amb una justificació surrealista en mitjans nacionals.

"Tenia un mal dia": la polèmica justificació

En ser interrogada sobre el succés, Raquel va admetre que "potser em vaig passar una mica", encara que immediatament va matisar la seva declaració argumentant que els pares pressionen excessivament les cuidadores quan els nens es neguen a menjar. Segons les seves paraules, la situació va arribar a aquest punt perquè la menor en qüestió "no menjava mai" i la cuidadora estava travessant "un mal dia".

En un intent de justificar els seus actes, va afegir que prèviament la nena l'havia mossegat i escopit, tractant de minimitzar la seva responsabilitat afirmant que va ser un incident aïllat. A més, va insistir que mantenia una bona relació amb la petita, explicant que la nena li havia fet un petó després de menjar.

L'actitud desafiant de la cuidadora ha generat indignació addicional. Lluny d'assumir el seu error plenament, ha acusat els mitjans de comunicació de ser responsables directes del seu acomiadament i d'arruïnar la seva vida personal, assenyalant els seus problemes econòmics i familiars com a conseqüència directa de la difusió del vídeo.

Pares i mares d'altres nens del centre van expressar públicament la seva consternació. Una mare va qüestionar durament l'actuació de Raquel, obtenint respostes fredes i desafiants per part de l'empleada, qui fins i tot va suggerir a l'afectada prendre "un lexatin" per calmar la seva ansietat. Aquests intercanvis han elevat encara més la tensió al voltant del cas, incrementant el malestar general.

Després de la detenció, la justícia va dictaminar la llibertat provisional de Raquel i les altres treballadores implicades, imposant-los com a mesura cautelar l'obligació de presentar-se mensualment davant el jutjat i prohibint qualsevol activitat laboral relacionada amb menors. Mentrestant, almenys sis famílies afectades ja han presentat denúncies formals contra el centre.