Més de 6 km de cua a l'AP-7: Problemes de dissabte al matí

Els dissabtes solen ser dies associats a tranquil·litat i desconnexió; tanmateix, per a molts conductors, avui aquesta calma ha quedat completament enrere a causa de les importants retencions que s'han produït des de primeres hores. Nombrosos usuaris s'han vist atrapats en una situació que sembla repetir-se massa sovint últimament, generant frustració i retards.

Retencions quilomètriques a Tarragona

Des de les primeres hores del matí d'aquest dissabte, s'ha informat de cues quilomètriques a l'autopista AP-7. Concretament, la congestió se situa entre Castellbisbal i Martorell, en sentit sud cap a Tarragona, segons han confirmat fonts oficials del Servei Català de Trànsit (SCT).

Les imatges compartides a través de xarxes socials mostren una llarga fila de vehicles, en la seva majoria automòbils particulars, aturats o avançant a pas lent.

L'extensió de les retencions arriba ja als sis quilòmetres i afecta notablement el trànsit en un tram clau per al trànsit de vehicles tant cap a destinacions turístiques com cap a localitats costaneres. La situació, que va començar a manifestar-se al voltant de les 11:30 del matí, ha provocat retards considerables per a aquells que intentaven gaudir del cap de setmana fora de les seves ciutats d'origen.

Causes freqüents d'aquestes congestions

No és la primera vegada que aquesta autopista registra aquest tipus de problemes. L'AP-7, una via crucial per a la mobilitat a Catalunya, suporta habitualment una alta densitat de trànsit durant els caps de setmana, festius i períodes vacacionals, sent aquest dissabte un exemple clar d'aquesta tendència.

Encara que les autoritats encara no han assenyalat causes específiques com accidents o incidències concretes, tot apunta a una sobrecàrrega de vehicles en hores punta com la principal responsable.

A més, des que es va eliminar el cobrament de peatges en diferents trams de l'autopista, el trànsit s'ha intensificat considerablement. Aquest increment de vehicles a l'AP-7 ha derivat en una saturació cada cop més freqüent de certs segments de la via, especialment a les zones properes a grans nuclis urbans o nusos de connexió importants, com és el cas del tram afectat avui.

Impacte i mesures preventives

Aquestes congestions no només causen molèsties immediates als conductors atrapats a les cues, sinó que també tenen repercussions econòmiques i mediambientals significatives.

Les llargues retencions incrementen les emissions contaminants a causa del ralentí prolongat dels motors i generen costos addicionals derivats del temps perdut i combustible malgastat.

Davant aquest panorama, les autoritats de trànsit recomanen planificar els desplaçaments amb anticipació, evitar hores punta en la mesura del possible i utilitzar vies alternatives quan la situació ho permeti. Així mateix, es recomana consultar prèviament els canals oficials d'informació sobre trànsit per anticipar possibles problemes a la carretera.