Estrepitós accident en plena ciutat amb volta de campana inclosa: Una dona ferida

El so del trànsit quotidià pot convertir-se en qüestió de segons en l'eco d'un sinistre capaç de paralitzar tot un veïnat. Els accidents urbans, malgrat la sensació de seguretat que ofereixen les vies dins la ciutat, sovint es converteixen en escenes espectaculars que posen a prova la coordinació dels serveis d'emergència i la prudència al volant. Un succés recent ha recordat la importància de mantenir l'atenció, fins i tot en els encreuaments aparentment més segurs.

Una tarda de diumenge marcada per l'ensurt

Diumenge a la tarda, poc després de les vuit, la rutina habitual es va veure abruptament interrompuda per un accident de trànsit de notable impacte en una de les artèries de connexió del municipi de Torredembarra. L'incident va tenir lloc a la intersecció entre la carretera de la Pobla (T-214) i l'avinguda Catalunya, una zona amb un important trànsit de vehicles i en què la confluència de diferents sentits de circulació exigeix màxima concentració.

Segons les dades facilitades per la Policia Local de Torredembarra i recollides pel Diari de Tarragona, dos turismes es van veure implicats en el sinistre. Un dels vehicles, un Nissan Micra, era conduït per una dona que es trobava aturada al cedeix el pas disposat per incorporar-se a l'avinguda Catalunya. En intentar passar el carril contrari, la conductora aparentment no va advertir la presència d'un altre cotxe, un Mazda que circulava a pocs metres de l'encreuament.

| SEM

Volta de campana i desplegament d'emergències

El xoc va ser inevitable i l'impacte es va produir al lateral del copilot del Nissan Micra, fet que va desencadenar una espectacular volta de campana. El vehicle va acabar bolcat en plena calçada, generant moments d'autèntica tensió i alarma entre els testimonis. Malgrat l'espectacularitat de l'accident, la conductora del cotxe bolcat va poder ser rescatada i atesa ràpidament.

Al lloc del succés hi van acudir patrulles de la Policia Local, efectius dels Bombers i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Després d'una primera valoració, la dona va ser traslladada a l'hospital de Santa Tecla de Tarragona amb ferides que, segons els primers informes mèdics recollits també pel Diari de Tarragona, eren de caràcter lleu. L'altra conductora implicada va declinar rebre assistència mèdica al lloc, mostrant que no sempre la magnitud d'un accident va acompanyada de lesions greus per a tots els implicats.

La tasca dels serveis d'emergència es va prolongar fins a prop de les nou del vespre, moment en què la circulació es va poder restablir després de la retirada del vehicle bolcat i la neteja de la via. Aquest desplegament exemplifica la importància de la resposta coordinada i la rapidesa en la gestió d'incidents de trànsit en entorns urbans.