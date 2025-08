Dues persones ferides en l’incendi d’un habitatge: Provocat per una paella

De vegades, els petits descuits a la llar poden desencadenar situacions inesperades que alteren la tranquil·litat de la nit. Les emergències domèstiques continuen sent un dels motius més freqüents d'intervenció dels serveis de bombers i sanitaris, i aquest inici de setmana n'ha deixat constància amb un succés que podria haver tingut conseqüències més greus.

Una matinada marcada per l'alarma

La matinada d'aquest dilluns es va veure alterada per la ràpida actuació dels equips d'emergència davant d'un avís rebut poc després de la una de la matinada. El succés es va produir en un bloc d'habitatges d'una coneguda ciutat catalana, quan una trucada al telèfon d'emergències va alertar sobre un incendi a l'interior d'un domicili. Concretament, ha passat a la cuina d'un pis situat al carrer del Cantàbric, a la localitat de Reus, segons han confirmat fonts oficials.

Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar immediatament al lloc dels fets, seguint el protocol habitual per a incendis en habitatges. A la seva arribada, els bombers van comprovar que el foc s'havia iniciat a la cuina, concretament en una paella que es trobava sobre els fogons. Les primeres investigacions apunten que la causa de l'incendi va ser precisament l'oblit o mal ús d'aquest estri, un accident domèstic tan habitual com perillós si no s'actua amb rapidesa.

| ACN

Intervenció del SEM i balanç de ferits

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar fins a tres ambulàncies per assistir les persones afectades per l'incendi. Segons ha informat el mateix SEM a través dels seus canals oficials, una dona va resultar ferida i va ser traslladada en estat lleu a l'Hospital Sant Joan de Déu de Reus per a la seva valoració i tractament. A més, al mateix domicili, un menor d'edat va ser atès pels equips mèdics, tot i que en el seu cas només presentava lesions lleus i va rebre l'alta mèdica al mateix lloc del succés.

Aquesta ràpida resposta va permetre controlar la situació en pocs minuts i evitar que l'incendi es propagués a altres estances o habitatges veïns, limitant els danys a la cuina i, especialment, a la paella que va originar el foc. La intervenció coordinada de bombers i serveis mèdics ha estat clau per minimitzar els riscos i oferir una resposta eficaç als afectats.

El perill dels incendis domèstics a la cuina

La cuina és un dels espais de la llar on amb més freqüència es produeixen incendis, generalment per descuits en l'ús de fogons, olis o electrodomèstics. Els experts recorden que, davant qualsevol indici de foc a la cuina, és fonamental no perdre la calma i actuar amb celeritat: apagar els fogons, retirar el recipient afectat si és segur fer-ho, i mai utilitzar aigua per sufocar flames d'oli, ja que pot agreujar l'incendi.

En aquest cas, la ràpida detecció de l'incident i l'activació del protocol d'emergència van evitar conseqüències majors. L'incident a Reus és un exemple més de la importància d'extremar la precaució quan es manipulen elements inflamables i de no subestimar els riscos associats a tasques quotidianes com cuinar.