L'estranya aparició de restes òssies genera enrenou en una localitat catalana

per Iker Silvosa

La troballa de restes òssies a Sabadell, avançada en primícia per El Caso, ha generat una gran expectació i desconcert entre els veïns de la ciutat. Durant unes obres de canalització d'aigües freàtiques a les immediacions de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, al carrer Vilarrúbias, els operaris d'Aigües Sabadell van trobar el que semblen ser restes humanes, una macabra sorpresa que va obligar a aturar els treballs de manera immediata.

El descobriment va tenir lloc aquest dilluns quan els treballadors van detectar fragments òssies mentre realitzaven excavacions. Davant la sospita que poguessin tractar-se de restes humanes, van avisar els Mossos d'Esquadra, que es van desplaçar ràpidament fins al lloc per fer-se càrrec de la situació i recollir les restes trobades.

| Ajuntament de Sabadell

Els elements trobats, entre els quals s'inclou un crani i diversos ossos, van ser traslladats a l'Institut de Medicina Legal (IML) de Catalunya per a la seva anàlisi forense. L'objectiu principal és determinar la seva antiguitat, procedència i si pertanyen a una o més persones.

Troballa criminal o arqueològica?

Malgrat l'impacte inicial que va generar la notícia, les primeres hipòtesis apunten que les restes podrien ser molt antigues i no estar relacionades amb cap succés criminal recent. De fet, les autoritats no descarten que la zona on van ser trobades pugui correspondre a un antic jaciment arqueològic que ha sortit a la llum amb les obres iniciades fa dues setmanes.

Els experts forenses analitzaran minuciosament els ossos per determinar el seu context històric. Si bé la idea d'un crim a la zona ha estat descartada inicialment, els resultats de les proves seran determinants per aclarir qualsevol dubte sobre l'origen i la data de les restes.

La troballa ha causat una notable inquietud a la ciutat. La proximitat del descobriment a una antiga seu de la Guàrdia Civil ha disparat les especulacions entre els residents, que es pregunten si aquestes restes podrien estar vinculades a algun episodi fosc del passat de la localitat. No obstant això, fins al moment no hi ha indicis que l'aparició dels ossos estigui relacionada amb fets delictius recents.

Investigacions en curs

Els treballs d'excavació a la zona han estat suspesos temporalment fins que les autoritats forenses completin els seus estudis sobre les restes trobades. Depenent dels resultats, es decidirà si és necessari realitzar més investigacions a la zona o si les obres poden continuar amb normalitat.

Mentrestant, Sabadell segueix pendent del desenllaç d'aquesta misteriosa aparició, que ha generat més preguntes que respostes. En els pròxims dies s'espera que les anàlisis aportin informació clau sobre l'antiguitat i origen de les restes, la qual cosa permetrà determinar si aquesta troballa és simplement una finestra al passat de la ciutat o si amaga una història encara per desvelar.