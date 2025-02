Creix la polèmica: L'explosió d'un patinet ocasiona un incendi en una casa

per Iker Silvosa

Un nou incendi provocat per l'explosió d'un patinet elèctric ha desfermat preocupació entre les autoritats i la ciutadania. En aquesta ocasió, segons ha informat en primícia El Caso, l'incident va tenir lloc al matí d'aquest dimarts en un local del barri de la Florida, a l'Hospitalet de Llobregat, on les flames es van propagar ràpidament, posant en perill els habitatges contigus. Afortunadament, no s'han registrat ferits, tot i que el succés ha reavivat el debat sobre la seguretat d'aquests dispositius i el seu ús correcte.

Els Bombers de la Generalitat van rebre l'alerta a primera hora del dia sobre un incendi en un local situat al carrer del Jardí. En arribar al lloc, les flames ja s'havien estès per l'interior de l'immoble, obligant els equips d'emergència a actuar amb rapidesa per evitar la seva propagació. Un cop extingit el foc, les primeres investigacions van apuntar que l'origen del sinistre va ser l'explosió d'un patinet elèctric que es trobava carregant a l'interior del local.

El local, que segons diverses fonts es trobava ocupat de manera irregular, presentava indicis d'haver estat connectat a una instal·lació elèctrica manipulada. Se sospita que el patinet havia romàs endollat durant tota la nit, cosa que podria haver generat un sobreescalfament a la bateria, desencadenant finalment l'explosió i el posterior incendi.

Augment d'incendis relacionats amb patinets elèctrics

El cas de l'Hospitalet de Llobregat no és un fet aïllat. En els últims mesos, s'han registrat múltiples incidents similars en diferents punts de Catalunya i d'Espanya, alguns amb conseqüències greus. La facilitat d'accés a aquests vehicles i la proliferació de models de dubtosa qualitat han fet que els incendis per explosió de bateries siguin cada cop més freqüents, cosa que ha portat les autoritats a reforçar les advertències sobre el seu ús correcte.

Des de l'Ajuntament de l'Hospitalet s'ha reiterat la importància de seguir unes pautes de seguretat per evitar aquests perills. Entre les recomanacions principals destaquen carregar els patinets en espais ventilats, allunyats de materials inflamables, i no deixar-los connectats més temps del necessari. Així mateix, s'insisteix en la importància d'utilitzar sempre carregadors originals i evitar modificacions en el sistema elèctric del dispositiu.

Per aquest motiu, tant a l'Hospitalet com en moltes altres localitats espanyoles, s'ha restringit l'entrada de patinets elèctrics a locals interiors o a transport públic.

Després de l'incendi, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les circumstàncies exactes del succés i determinar si el patinet havia estat manipulat d'alguna manera que augmentés el seu risc d'explosió. A més, s'intentarà identificar els ocupants del local, ja que fins al moment no s'ha determinat qui residia a l'immoble.