Estrany incendi en una nau abandonada, intervenen diverses dotacions de bombers

Durant la nit d'ahir es va produir un incendi poc habitual que va alertar els veïns d'una petita localitat catalana. Una columna de fum i l'olor penetrant del foc van mobilitzar ràpidament els serveis d'emergència, encara que en un principi ningú sabia amb exactitud què estava succeint ni on.

Ràpida intervenció dels bombers

Segons van informar fonts oficials, l'alerta va arribar al número d'emergències 112 al voltant de les 20:50 hores. La informació preliminar indicava que s'havia produït un incendi, encara que inicialment no es disposava de detalls precisos sobre la magnitud o la causa del mateix. En acudir al lloc, els efectius van trobar que es tractava d'un foc a l'interior d'una nau abandonada situada a Cassà de la Selva, concretament a la zona coneguda com el veïnat d'Esclet.

L'incendi va afectar principalment un matalàs i diversos cables que van cremar ràpidament a causa dels materials inflamables presents al lloc. Afortunadament, segons van confirmar els bombers, no hi va haver cap persona ferida ni atrapada per l'incendi, gràcies en part al fet que la instal·lació estava en desús des de feia força temps.

| Govern

Origen del foc sota investigació

La dotació desplaçada fins al lloc va poder controlar l'incendi amb rapidesa, limitant la propagació de les flames a la resta de l'immoble, que a causa del seu estat d'abandonament, podia haver causat un incident molt més gran. Les autoritats investiguen ara les circumstàncies exactes que podrien haver provocat el foc, incloent la possibilitat que persones hagin entrat a la nau per refugiar-se o realitzar algun tipus d'activitat il·legal.

Aquest tipus d'incidents solen generar preocupació entre els residents locals, especialment quan ocorren en propietats abandonades, ja que incrementen el risc d'accidents i afecten negativament la percepció de seguretat a la zona.

Preocupació veïnal i mesures futures

Veïns consultats van expressar inquietud, destacant que la nau porta anys abandonada i que situacions similars podrien repetir-se si no es prenen mesures adequades. Reclamen accions més estrictes per part de l'Ajuntament per garantir la seguretat en edificis buits o en estat de deteriorament avançat.

La gestió efectiva de propietats abandonades continua sent un desafiament important en moltes localitats catalanes, on aquests immobles solen convertir-se en focus de problemes recurrents, des d'incendis fins a ocupacions il·legals.

Davant la freqüència creixent d'incidents similars, els bombers recomanen reforçar les mesures preventives i augmentar la vigilància policial en àrees propenses a aquest tipus de situacions, especialment en zones poc transitades o allunyades del nucli urbà.

| ACN

Conclusions de seguretat

Aquest últim succés torna a posar sobre la taula la necessitat urgent de regular i gestionar de manera efectiva els espais abandonats, per prevenir riscos tant per a les persones com per als béns propers. Mentre es determinen oficialment les causes de l'incendi, els veïns de Cassà de la Selva esperen que s'implementin solucions a llarg termini que permetin evitar nous incidents similars en el futur.