Estrany incendi d'un cotxe a prop de la N-340

Un vehicle ha cremat en flames en un incident ocorregut en una carretera del territori català, generant una densa columna de fum visible a diversos metres de distància. La ràpida intervenció dels bombers va evitar que el foc es propagués a la vegetació propera.

Un avís al 112 i ràpida intervenció

L'incendi es va registrar a la tarda de dimecres a prop de la carretera N-340, en el terme municipal de l'Ametlla de Mar. L'avís va ser rebut a les 16:56 hores a través del servei d'emergències 112, cosa que va permetre la mobilització immediata de dues dotacions de Bombers de la Generalitat.

En arribar al lloc, els equips d'emergència van trobar un turisme completament envoltat en flames. Les imatges compartides pels bombers mostren el vehicle cremant i, posteriorment, els efectius treballant per sufocar les restes de l'incendi.

| Govern

Causes sota investigació

Per ara, es desconeixen les circumstàncies que van originar el foc. No s'han reportat ferits, i les autoritats investiguen si l'incendi podria haver estat causat per una fallada mecànica, un accident o fins i tot per una possible acció intencionada.

Aquest tipus de successos poden ser provocats per diversos factors, com fallades elèctriques o fuites de combustible. No obstant això, la ràpida propagació del foc ha despertat alguns dubtes sobre el seu origen, per la qual cosa les investigacions continuen obertes.

Perill d'incendis a la zona

L'incendi no només va afectar el vehicle, sinó que també va comprometre la vegetació propera. Gràcies a la intervenció dels bombers, el foc va poder ser controlat abans d'estendre's, evitant un possible desastre major.

Les autoritats han recordat la importància de mantenir els vehicles en bon estat per prevenir incendis i han instat la població a extremar precaucions, especialment en zones amb alt risc de propagació del foc.