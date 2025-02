Agònic rescat d'una dona que ha caigut a un pou de 7 metres durant la matinada

La matinada d'aquest divendres, els equips d'emergència es van veure obligats a desplegar un operatiu de rescat en una zona de difícil accés després de rebre una alerta sobre una persona atrapada. Es tractava d'una dona que havia caigut a un pou de considerable profunditat, quedant immobilitzada i amb diverses contusions. La complexitat del terreny va dificultar les tasques dels bombers, que van treballar sota condicions extremes per posar-la en un lloc segur.

Un operatiu de rescat en condicions adverses

L'avís es va rebre a les 05:58 hores a través del 112, cosa que va activar la mobilització de sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, incloent-hi la unitat especialitzada GRAE (Grup de Recolzament d'Actuacions Especials). La dona havia caigut a un pou a Benissanet d'aproximadament set metres de profunditat, en un entorn d'accés molt complicat.

Les primeres imatges del rescat mostren els bombers treballant amb escales i sistemes de subjecció, il·luminant la zona amb llanternes mentre descendien fins a la víctima. A causa de la profunditat del pou i la inestabilitat del terreny, l'operació va requerir maniobres precises per evitar riscos tant per a la dona com per als rescatadors.

L'estat de la víctima després del rescat

Un cop rescatada, la dona presentava diverses contusions, encara que estava conscient. Els serveis mèdics la van atendre al lloc abans de traslladar-la per a una avaluació més detallada. Encara no s'han proporcionat informacions específiques sobre el seu estat actual.

Aquest incident posa de manifest el treball crucial dels cossos d'emergència i la importància de la preparació especialitzada per a intervencions en situacions d'alt risc. La rapidesa i eficàcia dels equips de rescat van ser determinants per evitar un desenllaç fatal.

Reflexió sobre la seguretat en zones de risc

Accidents com aquest subratllen la necessitat de reforçar la seguretat en zones potencialment perilloses. La caiguda en pous, esquerdes o zones de difícil accés pot representar un gran perill, especialment en horaris nocturns o en terrenys poc il·luminats. És fonamental que es realitzin inspeccions i s'implementin mesures de prevenció per reduir el risc d'accidents similars en el futur.

Gràcies a l'actuació coordinada dels bombers i els equips d'emergències, aquesta història va tenir un final positiu, encara que deixa oberta la discussió sobre la necessitat de més prevenció i conscienciació en entorns de risc.