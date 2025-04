Espectacular incendi d'un vehicle a la C-62

En plena operació retorn després de les vacances de Setmana Santa, un incident alarmant va interrompre la tranquil·litat de nombrosos conductors que circulaven per una coneguda carretera catalana a la tarda d'ahir. L'espectacular incendi d'un vehicle va generar una ràpida resposta dels equips d'emergències i va sorprendre els usuaris de la via, acostumats a jornades més tranquil·les.

Vehicle consumit per les flames a Sant Bartomeu del Grau

Els fets van ocórrer durant la tarda de dilluns, a prop de la carretera C-62, concretament al municipi de Sant Bartomeu del Grau. L'alerta sobre aquest sinistre es va registrar a les 18:22 hores, segons la informació oficial proporcionada pels Bombers de la Generalitat de Catalunya.

L'incendi va consumir completament el vehicle implicat, propagant-se ràpidament i afectant també la vegetació confrontant. Aquesta situació va incrementar la gravetat de l'incident, obligant els bombers a actuar amb extrema rapidesa per contenir les flames i evitar una major expansió del foc.

Fins al lloc van acudir tres dotacions de bombers, que van treballar intensament per extingir el foc i assegurar la zona, especialment a causa de la proximitat amb la carretera i la possibilitat que altres vehicles poguessin veure's afectats. L'actuació immediata d'aquests equips va permetre controlar finalment la situació i limitar els danys materials, encara que el vehicle va quedar completament destruït.

Impacte sobre la mobilitat i la seguretat

L'incident, ocorregut en un moment crític del dia a causa del volum de trànsit generat per l'operació retorn de Setmana Santa, va causar problemes puntuals en la circulació. La carretera C-62 és una via clau a la comarca d'Osona, la qual cosa va provocar retards en els desplaçaments i una major presència de vehicles detinguts o circulant amb lentitud.

Durant la intervenció dels bombers, es van establir restriccions puntuals a la via per garantir la seguretat dels equips d'emergència i dels conductors que transitaven per la zona. Les autoritats van recomanar als conductors que busquessin rutes alternatives o, en cas d'haver de circular obligatòriament per aquesta zona, ho fessin amb extrema precaució.

Tot i que encara no s'han aclarit definitivament les causes de l'incendi, aquest tipus d'incidents sol estar relacionat amb fallades mecàniques o elèctriques en els vehicles. Per això, des de les autoritats es recorda constantment la importància de realitzar revisions periòdiques, especialment abans d'emprendre llargs viatges com els realitzats durant períodes vacacionals.

Aquest succés posa de relleu la necessitat de mantenir sempre el vehicle en bon estat, especialment després de jornades on la quantitat de vehicles a la carretera augmenta significativament. A més, subratlla la rellevància de seguir estrictament les indicacions de les autoritats i equips d'emergència quan es produeixin situacions similars, per garantir la seguretat de tots els implicats.