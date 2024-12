5 dotacions de bombers per extingir un aparatós incendi en un habitatge

per Mireia Puig

L'hivern sol portar baixes temperatures i un desig de calor a les llars. Moltes persones encenen xemeneies per combatre el fred. No obstant això, aquests sistemes també presenten riscos d'incendi si no es mantenen adequadament. De vegades, l'excés de sutge, una peça mal segellada o un conducte obstruït poden provocar incidents greus. Per això, els cossos d'emergències insisteixen en la prevenció.

Ahir a la nit, es va produir un incident al carrer Major d'Oliana. L'avís oficial va arribar a les 20:52 hores. Cinc dotacions de bombers van acudir ràpidament per sufocar un foc que es va originar a la xemeneia d'un habitatge particular. El succés va generar molta expectació a la zona, perquè les flames es van observar des de la via pública.

La temperatura ambiental era baixa a aquella hora. El fred intens afavoreix la utilització de xemeneies per escalfar la llar. No obstant això, és imprescindible revisar aquests elements amb regularitat. Quan la temperatura externa descendeix, el contrast tèrmic amb l'interior pot produir problemes en el tir. A més, l'acumulació de sutge contribueix a l'aparició de flames.

Actuació dels Bombers

Els bombers mobilitzats van aplicar aigua a pressió des de l'exterior. Amb equips especialitzats, van controlar la situació de manera minuciosa. Van utilitzar càmeres tèrmiques per determinar els punts calents a l'estructura. Així, van identificar possibles focus de combustió oculta en els forjats o en els conductes del fum. Van evitar amb això la propagació de l'incendi a altres àrees.

Encara que la intervenció es va centrar en la xemeneia, el fum es va estendre cap a parts annexes de la construcció. Per precaució, els equips van ventilar l'habitatge afectat. També es va ocupar una casa contigua, on havien entrat fums que podien resultar perillosos. Aquest protocol va evitar danys majors i possibles intoxicacions.

Les autoritats locals van col·laborar amb els bombers per acordonar la zona. Van tancar temporalment el pas al carrer Major d'Oliana. Diversos veïns es van congregar a les immediacions per observar la tasca d'emergència. Afortunadament, no s'han reportat ferits greus. Tampoc s'han donat a conèixer danys estructurals significatius a l'habitatge afectat.

Consells dels bombers

Els bombers van destacar la importància de revisar xemeneies amb freqüència. Van recomanar eliminar el sutge de manera periòdica i verificar la integritat dels conductes. Van recordar que, en èpoques fredes, augmenten els incidents per sobreescalfament o per acumulació de residus. Insten la població a extremar les precaucions per evitar tragèdies.

Oliana, ubicada en una zona de Catalunya amb hiverns durs, té moltes llars que utilitzen llenya per escalfar. Els bombers recorden que aquest tipus de calefacció precisa cures especials. Insisteixen en la instal·lació de detectors de fum i monòxid de carboni, molt útils en espais tancats. També aconsellen no sobrecarregar les xemeneies amb massa fusta.

Els especialistes subratllen la importància d'aïllar correctament la xemeneia. Si hi ha esquerdes o desperfectes, la calor pot filtrar-se. Així, es provoquen incendis en forjats, sostres o parets. Per evitar-ho, es requereix un manteniment regular i una atenció constant al més mínim indici de problemes.