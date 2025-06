Un accident provoca el caos avui dissabte a l'A-2

Els dissabtes solen ser sinònim de mobilitat i plans d'oci, però per a molts conductors que circulaven per una de les principals artèries viàries de Catalunya, aquest passat cap de setmana es va convertir en una prolongada prova de paciència.

Una incidència inesperada, registrada en plena jornada festiva, va desencadenar una cadena de retencions que va afectar significativament el trànsit, generant un escenari de caos circulatori que es va prolongar durant hores, col·lapsant el flux habitual de vehicles i posant a prova la capacitat de resposta dels serveis d'emergència i gestió de trànsit.

Dissabte, paralitzat per un accident a la via principal

El matí d'aquest dissabte va quedar marcat per un succés que va alterar dràsticament la normalitat a l'Autovia del Nord-est, més coneguda com l'A-2. Segons informació facilitada pel Servei Català de Trànsit (SCT), entitat encarregada de la regulació i control del trànsit a Catalunya, un accident de consideració ocorregut a les proximitats de Cornellà de Llobregat, en el tram amb direcció a Martorell, va ser el detonant d'importants problemes de mobilitat.

La naturalesa exacta del sinistre, que va provocar el tall d'un carril de circulació, va desencadenar una resposta en cadena d'embussos que es van estendre ràpidament. Les primeres notificacions sobre la incidència van arribar a primera hora de la tarda, quan les imatges de les càmeres de trànsit ja mostraven la magnitud de les congestions, captades a les 11:56:50.

L'A-2: Una artèria vital en el punt de mira

L'A-2 és molt més que una simple carretera; constitueix una de les columnes vertebrals del transport per carretera a Catalunya. Connectant Barcelona amb l'interior de la comunitat autònoma i estenent-se fins a Aragó, aquesta via és fonamental per al transport de mercaderies, l'accés a zones industrials i logístiques clau, i per a la mobilitat diària de milers de ciutadans.

La seva importància es magnifica els caps de setmana, quan suporta un volum de trànsit considerablement més gran a causa dels desplaçaments per oci, visites familiars i activitats turístiques.

Un incident en aquesta autovia, especialment en un dia d'alta afluència, té un impacte desproporcionat, generant un efecte dòmino que sovint s'estén a vies secundàries i a la xarxa de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona. En aquest context, l'accident registrat a Cornellà no només va afectar els qui circulaven directament per l'A-2, sinó que es va convertir en un problema per a la mobilitat regional, alterant els plans de nombrosos viatgers.

Conseqüències del caos viari

La conseqüència més immediata i palpable de l'accident va ser la formació de cues. Les imatges difoses pel SCT mostraven l'autovia pràcticament col·lapsada en sentit Martorell, amb vehicles aturats o circulant a pas molt lent.

L'ocupació d'un carril, com s'ha detallat, redueix dràsticament la capacitat de la via, multiplicant els temps d'espera. Conductors atrapats a la congestió informaven de demores que superaven fàcilment l'hora, frustrats per la lentitud de l'avanç i la incertesa sobre la resolució de la incidència.

Aquest tipus de situacions no només genera malestar entre els usuaris de la via, sinó que també pot tenir repercussions econòmiques en afectar la logística de transport i l'arribada a destinacions planificades. La gestió del trànsit per part de les autoritats de Trànsit es va centrar a coordinar les tasques d'assistència i retirada dels vehicles implicats, així com en la difusió d'informació per desviar el trànsit i minimitzar l'afectació general.