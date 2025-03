Ensurt a l'Eix Transversal després de la caiguda d'una pedra de grans dimensions

per Mireia Puig

L'ensurt ha estat majúscul per als conductors que circulaven en una concorreguda carretera catalana quan, inesperadament, una pedra de grans dimensions s'ha desprès des d'una zona pròxima a la via. Encara que no s'han reportat danys personals, el succés ha generat preocupació a causa de la mida de la roca i al moment d'intensa circulació.

Una roca sorprèn els conductors en plena matinada

Aquest dilluns, poc abans de les nou del matí, els serveis d'emergències van rebre l'alerta pel despreniment d'una roca de gran mida sobre un dels carrils de l'Eix Transversal (C-25), a l'altura del municipi de Rajadell, a la comarca del Bages. L'incident va tenir lloc concretament a prop de la sortida 123, direcció Rajadell, Fals i Fonollosa.

L'impacte, encara que afortunadament no ha provocat col·lisions ni víctimes, va obligar a tancar temporalment un dels carrils que circulen cap a Lleida. A causa de l'hora punta, la circulació era especialment intensa, i ràpidament es van formar retencions d'aproximadament dos quilòmetres, segons fonts oficials del Servei Català de Trànsit.

Ràpida resposta dels serveis d'emergència

Els Mossos d'Esquadra i efectius de manteniment de carreteres es van desplaçar immediatament al lloc per gestionar la situació. La prioritat va ser senyalitzar clarament la zona afectada i garantir la seguretat dels usuaris de la via mentre s'avaluava l'abast del despreniment. La roca caiguda presentava dimensions importants, capaces d'haver causat danys considerables si hagués impactat directament sobre algun vehicle.

Durant les primeres hores posteriors al succés, es van establir mesures temporals per regular el trànsit. Fonts oficials van recomanar prudència extrema als conductors a causa del risc potencial de nous despreniments a la zona.

Un problema recurrent a l'Eix Transversal?

Aquest no és el primer incident relacionat amb despreniments a l'Eix Transversal, una carretera que connecta les comarques centrals de Catalunya i registra un flux constant de trànsit, especialment pesat.

Al llarg dels últims anys, s'han reportat situacions similars en diversos punts del traçat, encara que generalment sense conseqüències greus.

Experts en infraestructures i seguretat viària han advertit anteriorment sobre la importància de reforçar les tasques de manteniment i prevenció, especialment en trams muntanyosos o amb terrenys inestables.

L'augment de pluges intenses en determinades èpoques de l'any podria haver contribuït a debilitar el terreny proper a aquesta via estratègica, incrementant el risc d'incidents com el que va ocórrer aquest dilluns.