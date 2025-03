Brutal incendi en una casa: Dos ferits, un amb cremades en el 80% del cos

per Mireia Puig

Un tràgic incendi en un habitatge ha deixat dos ferits, un d'ells en estat molt greu a causa de cremades que afecten la major part del seu cos. El foc va sorprendre els veïns a primera hora del matí, generant escenes d'angoixa i tensió mentre arribaven els primers efectius d'emergència al lloc dels fets.

Dramàtic rescat enmig de les flames

Els fets es van produir aquest mateix dia al voltant de les 11:15 hores, quan els Bombers van rebre una trucada alertant sobre un incendi en una casa del municipi de Ventalló, a la comarca de l'Alt Empordà.

La rapidesa de l'alerta va permetre l'arribada immediata de quatre dotacions, que van trobar una situació desesperada: un home greument ferit amb cremades en el 80% del seu cos i un veí que havia patit intoxicació per inhalació de fum mentre intentava socórrer-lo.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es va fer càrrec ràpidament dels dos afectats. La víctima amb cremades va ser estabilitzada al lloc i posteriorment traslladada en helicòpter a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona, especialitzat en atenció a cremats. La rapidesa d'aquesta evacuació pot resultar clau en el seu pronòstic, donada la gravetat de les seves ferides.

Les flames van afectar diverses estances de l'habitatge

L'incendi, segons fonts oficials, va afectar greument diverses dependències de l'immoble, especialment la xemeneia, la sala d'estar i la cuina. Encara que el foc va quedar controlat poc després del migdia, les flames van provocar danys significatius que han deixat l'habitatge pràcticament inhabitable.

Les tasques d'extinció i posterior revisió de l'estructura es van prolongar diverses hores a causa de la intensitat del foc i a la necessitat de garantir la seguretat de l'entorn.

Fins al moment, es desconeixen les causes exactes que van originar les flames. Agents especialitzats en investigació d'incendis es van desplaçar al lloc per realitzar una inspecció minuciosa, tractant d'identificar el focus inicial del foc i determinar si hi va haver algun factor negligent o accidental involucrat.

L'actuació heroica d'un veí salva una vida

Una nota destacada en aquest tràgic episodi és l'heroica intervenció del veí afectat pel fum, qui va arriscar la seva pròpia integritat física per salvar el resident atrapat per les flames. Segons testimonis de testimonis presencials, la seva ràpida reacció podria haver evitat un desenllaç encara més fatal.

Aquest tipus d'actuacions, espontànies i carregades de valentia, no són infreqüents en successos similars ocorreguts recentment a Catalunya. Les autoritats i veïns de Ventalló han manifestat públicament el seu agraïment i admiració per aquesta mostra de solidaritat, alhora que fan una crida per extremar la precaució en aquestes dates en què l'ús de calefaccions i xemeneies augmenta considerablement.