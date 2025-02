Greu accident entre dos turismes a la C-63: Una persona ferida

Un aparatós accident de trànsit entre dos turismes ha tingut lloc a la carretera C-63, a l'altura de Lloret de Mar, deixant com a saldo un ferit que va haver de ser rescatat i traslladat a un centre hospitalari. El sinistre va ocórrer durant el matí d'aquest dijous i va mobilitzar els equips d'emergències.

L'incident va ser reportat als serveis d'emergència al voltant de les 06:20 hores, quan el telèfon 112 va rebre l'avís de l'accident. Ràpidament, els Bombers de la Generalitat van acudir al lloc amb quatre dotacions per atendre l'emergència. Segons van informar a través dels seus canals oficials, una persona va quedar atrapada dins d'un dels vehicles involucrats i va ser necessari dur a terme tasques d'excarceració per alliberar-la.

| ACN

Els bombers van treballar amb eines especialitzades per tallar l'estructura de l'automòbil i aconseguir extreure amb seguretat l'afectat. Posteriorment, el ferit va ser estabilitzat al lloc pels serveis mèdics i traslladat a l'Hospital Trueta de Girona, on rep atenció especialitzada. El SEM encara no ha fet públic l'estat de salut de l'afectat.

A causa de l'accident, ha hagut de ser tallat el carril on es troben els dos vehicles sinistrats i això ha provocat lentitud en la circulació en aquest tram. Això sí, s'ha habilitat el pas pel lateral en direcció al municipi per intentar evitar que es formin cues que empitjorin la situació.

La C-63, un punt d'alta sinistralitat

La carretera C-63 és un eix fonamental de comunicació a la província de Girona, especialment en la connexió entre la costa i l'interior. No obstant això, aquesta via ha estat escenari de múltiples accidents en els últims anys, la qual cosa ha generat preocupació entre conductors i autoritats locals.

Un dels factors que podrien influir en la sinistralitat d'aquesta carretera és el seu traçat amb corbes pronunciades i canvis d'elevació, a més del trànsit constant, especialment en hores punta i temporades turístiques. En diverses ocasions, s'han demanat mesures per millorar la seguretat viària en aquest tram, com major senyalització i controls de velocitat més estrictes.

Les autoritats han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies exactes de l'accident. Fins al moment, no s'han donat detalls sobre les possibles causes del xoc, encara que no es descarten factors com la velocitat inadequada, distraccions al volant o condicions adverses a la via. Mentre es duen a terme les investigacions, les autoritats han reiterat la importància de la prudència al volant i el respecte a les normes de trànsit per evitar accidents similars en el futur.