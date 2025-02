Segona explosió del dia: 1 ferit

L'eco d'una nova explosió va ressonar a Catalunya aquest 19 de febrer de 2025, tot just unes hores després d'un incident similar que havia sacsejat la localitat de Sant Cugat del Vallès. Les sirenes van tornar a sonar, i els equips d'emergència es van mobilitzar amb rapidesa per atendre una emergència domèstica que va deixar una persona ferida i va generar preocupació entre els veïns. Aquest segon succés del dia posa en alerta les autoritats i la societat sobre la creixent freqüència d'accidents relacionats amb el gas en llars catalanes.

Un habitatge a Tarragona sacsejat per una explosió de gas

A les 15:28 h de la tarda d'avui, els serveis d'emergència van ser alertats mitjançant una trucada al 112 sobre una explosió en un apartament situat al carrer Tenerife, a Tarragona. Segons va informar el cos de Bombers de la Generalitat al seu compte oficial de Twitter a les 4:13 p.m., la deflagració es va produir per una acumulació de gas a la cuina, un escenari que, encara que no és infreqüent, continua sent potencialment devastador.

Els bombers, juntament amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat, van actuar de seguida, desplegant quatre unitats terrestres per controlar la situació.

L'explosió, afortunadament, no va causar danys estructurals a l'edifici, segons les revisions posteriors realitzades pels equips d'emergència. No obstant això, una persona va resultar ferida i va ser atesa al lloc per personal mèdic abans de ser traslladada a un centre hospitalari, encara que no s'han especificat detalls sobre la gravetat de les seves lesions.

Aquest incident, que va acumular 773 visualitzacions al tuit dels bombers, va ocórrer tot just unes hores després d'un altre accident similar a Sant Cugat del Vallès, on una explosió va deixar un home en estat crític. La coincidència d'aquests dos esdeveniments en un mateix dia ha generat preocupació entre les autoritats, que ara investiguen les possibles causes subjacents d'aquests episodis.

Una advertència per a la seguretat domèstica a Catalunya

La segona explosió del dia al país no només deixa un ferit, sinó també un missatge clar per a la societat: la seguretat a les llars és una prioritat que no es pot descuidar.

Aquest incident a Tarragona, combinat amb el de Sant Cugat del Vallès, ha portat les autoritats a anunciar una revisió exhaustiva de les normatives sobre instal·lacions de gas i a intensificar les inspeccions en edificis residencials.

Per als experts en seguretat, aquests episodis són una oportunitat per reforçar l'educació ciutadana i les polítiques públiques en matèria de prevenció. La ràpida resposta dels bombers i del SEM va evitar una tragèdia més gran, però l'impacte psicològic en els veïns i la preocupació per la seguretat a les llars no s'han de passar per alt.