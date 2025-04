Apareix un cadàver en una planta de reciclatge catalana: Els Mossos investiguen

Un inesperat i macabre descobriment va sacsejar la rutina laboral dels empleats d'una important planta de reciclatge catalana aquest dimarts a la tarda. El que semblava ser una jornada habitual es va convertir en un impactant descobriment quan va aparèixer el cadàver d'un home enmig del procés de tractament de residus. La policia catalana ha iniciat immediatament una investigació per esclarir les circumstàncies exactes del succés.

Macabre descobriment a la cinta transportadora

Segons han informat des d'El Caso, els fets es van produir al voltant de les cinc de la tarda, en una reconeguda planta de reciclatge ubicada a Sant Adrià de Besòs, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els operaris que supervisaven les tasques habituals de classificació de residus van detectar alguna cosa estranya sobre la cinta transportadora: el cos inert d'un home, que havia arribat a la planta transportat a l'interior d'un contenidor de residus.

| ACN

Ràpidament, després de confirmar la presència del cadàver, els responsables de la instal·lació van alertar els Mossos d'Esquadra, que es van desplaçar immediatament al lloc per assegurar la zona i començar a recopilar proves essencials per esclarir aquest tràgic descobriment.

Investigació policial en marxa

Per ara, són moltes les incògnites que envolten aquest succés. El cos de l'home encara no ha pogut ser identificat i les circumstàncies que envolten la seva mort són totalment desconegudes. Fonts policials han detallat que, encara que el cadàver no presenta a simple vista indicis clars de violència o criminalitat, serà necessari esperar als resultats de l'autòpsia per obtenir dades concloents sobre la causa exacta de la seva mort.

La complexitat del cas obliga els Mossos a treballar amb gran precaució, especialment a causa de l'avançat estat de descomposició en què es trobava el cos. S'estima que serà un procés lent, ja que els forenses hauran de realitzar nombroses proves per determinar aspectes clau com la data aproximada de la mort i possibles indicis que permetin aclarir la seva identitat.

Rastreig del contenidor implicat

Una altra de les línies clau en la investigació policial se centra a analitzar els registres de recollida d'escombraries, gestionats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). L'objectiu principal d'aquesta operació és determinar de quina zona prové exactament el contenidor que transportava el cadàver, cosa que podria donar pistes crucials sobre l'origen i el context de la mort.

Fins que s'obtinguin aquestes dades, la investigació avança lentament, a l'espera de poder connectar possibles denúncies recents sobre desaparicions a la zona amb el cos ara trobat a la planta de reciclatge.

Aquest macabre descobriment no és, lamentablement, un fet aïllat. La mateixa planta de reciclatge ja va protagonitzar un episodi similar l'any 2020, quan un altre cadàver va aparèixer en condicions semblants. De fet, segons fonts policials, en l'última dècada s'han trobat en aquesta mateixa instal·lació una desena de cossos, en la seva majoria sense signes aparents de criminalitat.