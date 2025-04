Caos a la B-10 per un accident: Diversos quilòmetres de lentitud

La rutina matinal de milers de conductors a l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha vist afectada aquest matí per un nou incident viari que ha causat importants retencions. L'habitual fluïdesa del trànsit en hora punta s'ha vist completament interrompuda a causa d'una col·lisió múltiple, creant una situació de caos i malestar entre els automobilistes atrapats en un enorme embús.

Col·lisió múltiple en direcció Llobregat

L'accident ha ocorregut al voltant de les nou del matí d'aquest dimecres a la concorreguda Ronda Litoral (B-10), concretament a les immediacions del Fòrum, en sentit Llobregat. Segons dades oficials proporcionades pel Servei Català de Trànsit, en el sinistre s'han vist implicats diversos vehicles, la qual cosa ha generat ràpidament un coll d'ampolla d'importants dimensions.

Encara que no s'han detallat encara les causes exactes de l'accident, les autoritats de trànsit desplaçades a la zona treballen amb la hipòtesi inicial d'una possible col·lisió per abast, quelcom habitual en hores punta a causa del volum de vehicles i a la velocitat irregular amb la qual es circula en aquesta zona.

Nou quilòmetres de retencions

El resultat immediat de l'incident ha estat la formació de fins a nou quilòmetres de circulació lenta, creant un autèntic embut vehicular que ha afectat greument la mobilitat a la capital catalana. Les imatges difoses pels helicòpters del Servei Català de Trànsit mostren clarament la magnitud de l'embús, amb files interminables de vehicles pràcticament immòbils al llarg del tram afectat.

La situació ha obligat les autoritats a recomanar rutes alternatives als conductors que es dirigien cap al sud de Barcelona o cap a l'aeroport, mentre es desenvolupaven les tasques de retirada de vehicles i neteja de la calçada.

Operatiu especial per normalitzar el trànsit

Davant la magnitud de l'embús, ràpidament s'ha posat en marxa un dispositiu especial de trànsit per intentar alleujar la congestió. La Guàrdia Urbana de Barcelona i diverses dotacions de Mossos d'Esquadra han treballat coordinadament en la regulació del trànsit als accessos propers a la B-10, desviant part del flux cap a altres vies alternatives i tractant d'agilitzar al màxim la reobertura completa de la circulació a la Ronda Litoral.

Malgrat aquests esforços, la situació es va prolongar durant més de dues hores, deixant en evidència una vegada més la fragilitat d'aquesta via estratègica per al trànsit metropolità, especialment en moments d'alta intensitat vehicular com les primeres hores del dia.

La Ronda Litoral, per on circulen diàriament més de 100.000 vehicles, torna a destacar per episodis de congestió extrema a causa d'accidents o avaries. Aquest nou incident reobre el debat sobre la necessitat urgent de millores en la infraestructura viària o la implementació de mesures de control de velocitat i distància de seguretat més estrictes, especialment en trams crítics on les col·lisions són més freqüents.