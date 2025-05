Caos avui dissabte a la C-33: Un camió avariat provoca retencions

La tranquil·litat d'un dissabte al matí pot veure's alterada de manera inesperada, especialment per a qui decideix desplaçar-se per una de les principals vies de sortida de la ciutat. El flux habitual de vehicles es transforma en una llarga espera, generant frustració i preocupació entre conductors que, probablement, no imaginaven començar el cap de setmana immersos en una retenció quilomètrica.

Una avaria inesperada paralitza el trànsit

L'episodi s'ha produït en plena jornada de dissabte 31 de maig de 2025, quan la circulació en un dels accessos més transitats ha quedat compromesa per l'avaria d'un camió de grans dimensions.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, l'incident s'ha registrat a primera hora del matí, moment en què nombrosos conductors utilitzaven la via per dirigir-se als seus destins fora de la ciutat.

| ACN

La incidència ha tingut lloc en els primers trams de la C-33, una de les principals artèries de sortida en direcció nord. La presència del camió avariat en plena calçada ha obligat a reduir dràsticament la capacitat de pas en un dels punts més sensibles per al trànsit rodat, originant una cua important que ràpidament ha arribat als dos quilòmetres de longitud.

Les càmeres de trànsit han registrat una acumulació de vehicles especialment densa, afectant diversos enllaços estratègics i provocant, en conseqüència, l'efecte dominó a les vies adjacents.

Impacte en les principals connexions metropolitanes

L'efecte de l'avaria no s'ha limitat únicament a la C-33. De fet, les complicacions han repercutit de manera significativa a la ronda Litoral i en diversos dels nusos més transitats de la xarxa metropolitana. El tram entre Bon Pastor i el conegut nus de la Trinitat ha estat un dels més afectats, generant un autèntic tap per als vehicles que pretenien enllaçar amb altres rutes principals.

El Servei Català de Trànsit també ha confirmat que la incidència s'ha deixat sentir a la Pota Nord (B-20), on l'acumulació de vehicles provinents de Santa Coloma de Gramenet i altres municipis de l'àrea metropolitana ha fet encara més evident el col·lapse circulatori. Aquesta situació ha obligat nombrosos conductors a modificar els seus trajectes o fins i tot a plantejar-se rutes alternatives per evitar quedar atrapats en la congestió.

El repte de les avaries en dies de gran mobilitat

Les avaries de vehicles pesants en plena via, especialment en artèries tan transitades, no són una novetat, però sí que representen un dels grans desafiaments per a la mobilitat urbana i metropolitana. En dies com avui, amb un volum de desplaçaments superior a l'habitual per tractar-se de cap de setmana, qualsevol imprevist pot desembocar en un col·lapse que posa a prova la paciència dels conductors i la capacitat de reacció dels serveis de gestió del trànsit.

| ACN

Cal recordar que els dissabtes solen coincidir amb una major densitat de trànsit tant per desplaçaments d'oci com per l'operativa logística de camions que busquen evitar la congestió dels dies laborables. En aquest context, una avaria com la que ha tingut lloc avui no només genera incomoditat, sinó que també planteja interrogants sobre la capacitat de les infraestructures per absorbir i gestionar aquests episodis amb agilitat i eficàcia.

Més enllà de les molèsties puntuals i les retencions, incidents com el d'aquest matí a la C-33 conviden a reflexionar sobre la fragilitat del sistema viari en moments de saturació. Si bé la resposta dels serveis de Trànsit ha estat ràpida i s'han activat els protocols habituals, el simple fet que un sol vehicle avariat pugui provocar retencions de diversos quilòmetres evidencia la necessitat de continuar avançant en mesures preventives i en alternatives de mobilitat real per a la ciutadania.