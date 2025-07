Espectacular incendi de dos camions en un aparcament

Una intensa columna de fum en plena matinada ha alertat els veïns, sense que de seguida se'n revelés l'origen ni els vehicles afectats. Va ser un succés que, tot i que no va deixar ferits, va cridar l'atenció per la seva espectacularitat i la ràpida intervenció dels serveis d'emergències.

Com va tenir lloc

Segons han confirmat fonts oficials, l'incendi es va iniciar al voltant de la 1:23 h de la matinada de divendres 11 de juliol en un aparcament a l'aire lliure. El foc va afectar dos camions estacionats al polígon Riu Clar, al tram final del carrer del Sofre, a Tarragona diarimes.com. Tal com ha reportat el cos de Bombers de la Generalitat, en les primeres fases es van veure involucrades les cabines d'ambdós vehicles, a més del semiremolc d'un d'ells, tot i que aquest no transportava cap càrrega.

Fins a quatre dotacions es van desplaçar al lloc per controlar i extingir les flames, que van consumir íntegrament les dues tractores i el semiremolc buit. Afortunadament, el sinistre no va provocar danys personals: no hi va haver cap víctima a lamentar, ni ferits ni intoxicats, segons el que han confirmat els serveis d'emergència.

| @bomberscat, XCatalunya

Detalls de l'incident i resposta d'emergències

L'avís es va rebre a través del telèfon 112 a les 01:23 h, i en qüestió de minuts van arribar els bombers. Ja al lloc, s'apreciaven columnes de fum i flames intenses a les carrosseries, cosa que va obligar les dotacions a desplegar diverses línies d'aigua per evitar la propagació. El semiremolc va cremar sense càrrega, fet que en va facilitar l'extinció, tot i que els danys materials ja eren irreversibles.

L'aparcament al polígon Riu Clar no compta amb vigilància contínua, cosa que ha obert una línia d'investigació: tot i que l'incendi podria ser fortuït, no es descarta una causa intencionada fins que les autoritats no en confirmin l'origen.

Context logístic a Tarragona

Tarragona és un epicentre clau en la logística del sud de Catalunya, amb polígons com Riu Clar o Constantí. Històricament, aquests espais han estat escenari d'incendis relacionats amb residus, empreses químiques o incidents industrials. Per exemple, un incendi en una empresa de fertilitzants a Constantí va activar fa mesos el pla Plaseqta, tot i que no s'hi van registrar ferits ni evacuacions majors. Casos anteriors, com sinistres en polígons de residus, reflecteixen la sensibilitat que aquest tipus de zones tenen davant el risc de foc.

| ACN, @bomberscat, XCatalunya

La concentració de flotes pesades, magatzems i actius industrials converteix la regió en vulnerable davant aquests episodis, cosa que exigeix protocols d'emergència àgils i una coordinació estreta entre Bombers, Mossos i Protecció Civil.

Impacte i repercussions

A banda dels danys materials, la principal conseqüència ha estat la paralització temporal de l'aparcament i la possible desviació del flux vehicular a la zona. Tot i que Tarragona no ha registrat caos circulatori significatiu, com va passar en anteriors incidents a l'AP‑7, els efectes sobre la logística local sí que han estat motiu de preocupació.

L'absència d'incendis previs a l'aparcament del carrer del Sofre suggereix que podria tractar-se d'un curtcircuit o avaria mecànica en una de les cabines. Si, per contra, es detecten indicis d'intencionalitat, la investigació prendria un altre rumb. Tot i això, l'absència de víctimes permet centrar l'atenció en mesures preventives.