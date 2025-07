Espectacular incendio de dos camiones en un parking

Una intensa columna de humo en plena madrugada ha alertado a los vecinos, sin que de inmediato se revelara su origen ni los vehículos afectados. Fue un suceso que, aunque no dejó heridos, llamó la atención por su espectacularidad y la rápida intervención de los servicios de emergencias.

Cómo dio lugar

Según han confirmado fuentes oficiales, el incendio se inició alrededor de la 1:23 h de la madrugada del viernes 11 de julio en un aparcamiento al aire libre. El fuego afectó a dos camiones estacionados en el polígono Riu Clar, en el tramo final del carrer del Sofre, en Tarragona diarimes.com. Tal y como ha reportado el cuerpo de Bomberos de la Generalitat, en las primeras fases se vieron envueltas las cabinas de ambos vehículos, además del semirremolque de uno de ellos, aunque este no transportaba ninguna carga.

Hasta cuatro dotaciones se desplazaron al lugar para controlar y extinguir las llamas, que consumieron íntegramente las dos tractoras y el semirremolque vacío. Afortunadamente, el siniestro no provocó daños personales: no hubo ninguna víctima que lamentar, ni heridos ni intoxicados, según lo confirmado por los servicios de emergencia.

| @bomberscat, XCatalunya

Detalles del incidente y respuesta de emergencias

El aviso se recibió a través del teléfono 112 a las 01:23 h, y en cuestión de minutos llegaron los bomberos. Ya en el lugar, se apreciaban columnas de humo y llamas intensas en las carrocerías, lo que obligó a las dotaciones a desplegar varias líneas de agua para evitar la propagación. El semirremolque ardió sin carga, lo que facilitó su extinción, aunque los daños materiales ya eran irreversibles.

El aparcamiento en el polígono Riu Clar no cuenta con vigilancia continua, algo que ha abierto una línea de investigación: aunque el incendio podría ser fortuito, no se descarta una causa intencionada hasta que las autoridades no confirmen el origen.

Contexto logístico en Tarragona

Tarragona es un epicentro clave en la logística del sur de Catalunya, con polígonos como Riu Clar o Constantí. Históricamente, estos espacios han sido escenario de incendios relacionados con residuos, empresas químicas o incidentes industriales. Por ejemplo, un incendio en una empresa de fertilizantes en Constantí activó hace meses el plan Plaseqta, aunque no se registraron heridos ni evacuaciones mayores. Casos anteriores, como siniestros en polígonos de residuos, reflejan la sensibilidad que este tipo de zonas tienen frente al riesgo de fuego.

| ACN, @bomberscat, XCatalunya

La concentración de flotas pesadas, almacenes y activos industriales convierte a la región en vulnerable ante estos episodios, lo que exige protocolos de emergencia ágiles y una coordinación estrecha entre Bomberos, Mossos y Protección Civil.

Impacto y repercusiones

Aparte de los daños materiales, la principal consecuencia ha sido la paralización temporal del aparcamiento y la posible desviación del flujo vehicular en la zona. Aunque Tarragona no ha registrado caos circulatorio significativo, como sucedió en anteriores incidentes en la AP‑7, los efectos sobre la logística local sí han sido motivo de preocupación.

La ausencia de incendios previos en el aparcamiento de la calle del Sofre sugiere que podría tratarse de un cortocircuito o avería mecánica en una de las cabinas. Si, por el contrario, se detecta indicios de intencionalidad, la investigación tomaría otro rumbo. Aun así, la ausencia de víctimas permite centrar la atención en medidas preventivas.