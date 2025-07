Espectacular incendi de diversos vehicles: Intervenen 3 dotacions de bombers

Un succés que va alarmar veïns i conductors a Tarragona durant la tarda del 21 de juliol. Les flames i el fum negre van sorgir mentre circulava un vehicle, generant alerta i mobilització d'emergències. Minuts després, Bombers de la Generalitat van arribar per apagar el foc i controlar la situació.



Segons un comunicat dels Bombers, l'avís va entrar a les 17.08 h, alertant-los d'un vehicle en flames que circulava. Tres dotacions es van desplaçar immediatament per intervenir, segons ha publicat @bomberscat a X. Les flames van afectar completament el turisme i de manera parcial una furgoneta adjacent. Afortunadament, no es van registrar ferits.

Context i ubicació de la incidència

Els fets van tenir lloc al carrer de la Misericòrdia, a Reus, prop del santuari i a tocar d'una benzinera, segons informa Tarragona Digital. El vehicle va quedar totalment calcinat i el fum negre, visible des de molts metres, va generar certa alarma, amb testimonis que van al·ludir a retencions puntuals al trànsit mentre es feien les tasques d'extinció.

Un testimoni citat per Tarragona Digital descriu com l'incendi va començar mentre el vehicle circulava per l'avinguda Sant Bernat Calvó, prop de l'emblemàtica plaça de l'escultura “Al·legoria al Llapis”. Segons els testimonis recollits, l'automòbil “va començar a incendiar-se mentre circulava des de Misericòrdia” i es va aturar al costat d'una estació de servei, provocant danys severs tant en turismes com en una furgoneta propera.

Intervenció de Bombers i repercussió en el trànsit

Tres dotacions del parc de Reus dels Bombers de la Generalitat van acudir de seguida al lloc després de rebre l'avís a les 17:08 h. L'incendi, que va afectar completament el vehicle i de manera parcial un segon, es va donar per controlat aproximadament una hora després, sense que es registressin ferits. Tot i això, l'intens fum negre i la presència de múltiples vehicles estacionats van obligar a tallar el trànsit de manera provisional, cosa que va generar retencions i va despertar l'alarma entre conductors i vianants.

Tot i que els Bombers no han determinat oficialment l'origen del foc, les circumstàncies descrites —un vehicle en moviment que s'atura i crema completament— apunten a diverses hipòtesis: una possible avaria mecànica, una fuita de combustible o una fallada en el sistema d'escapament. La proximitat a la benzinera podia agreujar el risc, tot i que la ràpida intervenció va limitar eficaçment l'avanç de les flames.

Impacte social i antecedents similars

Els incendis de vehicles en vies urbanes, tot i que no són freqüents, solen requerir una resposta immediata per part dels serveis d'emergència. En aquest cas, la coordinació eficaç de les tres dotacions va ser suficient per extingir el foc sense més complicacions. Amb tot, el succés recorda la fragilitat dels vehicles davant sobreescalfaments o curtcircuits, tant en models tradicionals com elèctrics.

La mobilització ràpida dels Bombers, tot i que essencial, va provocar talls puntuals en la circulació, tot i que el seu abast va ser limitat. Testimonis relaten una escena dominada pel fum i les flames, però també descriuen una actuació eficient i meticulosa per part dels professionals per assegurar la protecció de conductors i vianants.

Conscienciació sobre el manteniment de turismes

Aquest incendi de vehicle a Reus subratlla la importància d'una resposta urgent en situacions d'emergència, així com els perills derivats de vehicles amb possibles fallades mecàniques. L'acció de les tres dotacions va evitar que l'incident s'agreugés i, especialment, va evitar danys personals.

Casos com aquest serveixen com a crida d'atenció per reforçar els protocols d'inspecció de vehicles i per fomentar una major conscienciació comunitària sobre la cultura del manteniment entre els conductors. Un vehicle ben mantingut no només pot prevenir incidents, sinó que també protegeix vides i infraestructures.