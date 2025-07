Terrible accident d’un camió: Intervenen 9 dotacions de bombers

Un greu accident de trànsit ha tingut lloc la tarda d'aquest dilluns a la carretera C-14 a l'altura del quilòmetre 97, al terme municipal de Agramunt (Lleida), quan un camió que transportava formigó ha sortit de la via i ha bolcat en una zona de difícil accés.

Com a conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle ha quedat atrapat físicament a l'interior de la cabina, i el seu rescat ha requerit la intervenció de nou dotacions de Bombers de la Generalitat. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 19:37 hores, moment en què els serveis d'emergències han estat activats de seguida.

Segons ha informat el cos de Bombers a través dels seus canals oficials, les tasques d'excarceració del conductor han estat complexes i prolongades, a causa del pes del camió, la inestabilitat de la càrrega i la posició en què ha quedat el vehicle després de l'impacte.

| @bomberscat, XCatalunya

El camió ha quedat bolcat fora de la via

El vehicle, carregat amb tones de formigó, circulava per la C-14 quan ha perdut el control i ha sortit del traçat, acabant bolcat lateralment en una zona amb desnivell. El formigó no ha arribat a vessar-se, però el xassís del camió ha quedat greument danyat, cosa que ha dificultat les tasques d'accés a l'habitacle.

La cabina ha quedat deformada, atrapant el conductor entre els elements estructurals del vehicle. Els bombers, equipats amb eines hidràuliques i suport logístic, han hagut de treballar amb extrema precisió per alliberar l'home sense causar-li més lesions.

| @bomberscat, XCatalunya

Coordinació amb altres serveis d'emergència

Al llarg de l'operació també hi han intervingut efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han desplaçat diverses unitats al lloc de l'accident, inclòs un helicòpter medicalitzat, davant la possibilitat que l'estat del conductor requerís un trasllat urgent a un hospital de referència.

Així mateix, els Mossos d'Esquadra s'han encarregat de tallar parcialment la via i ordenar el trànsit a la zona, per garantir la seguretat dels equips de rescat i evitar riscos addicionals. El tram ha registrat retencions durant diverses hores, mentre es duien a terme les tasques de rescat, retirada del vehicle i neteja de la calçada.

Investigacions en curs

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. Entre les hipòtesis que es consideren hi ha una possible avaria mecànica, una distracció del conductor o fins i tot les condicions del ferm en aquell punt de la carretera, tot i que cap d'elles ha estat confirmada oficialment.

També s'ha informat que el camió pertany a una empresa de transport de materials de construcció amb seu a la província de Lleida. La càrrega de formigó es dirigia, segons les primeres dades, a una obra en una localitat propera.

Agraïment als equips d'emergència

A través de xarxes socials, el cos de Bombers de la Generalitat ha agraït la tasca de tots els professionals que han intervingut en l'operatiu, destacant la coordinació i rapidesa amb què s'ha actuat en un accident especialment complex per la naturalesa del vehicle i el terreny.

L'accident ha causat un gran impacte a la comunitat d'Agramunt, on el tram afectat és conegut per la seva perillositat en determinades corbes. La C-14 ha estat reoberta completament al trànsit cap a les 22:00 hores, després de les tasques de neteja i retirada del camió sinistrat.