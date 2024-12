Pilarin Bayés obre una botiga a Vic... i és un èxit

per Sergi Guillén

Pilarin Bayés és una de les artistes més estimades de Catalunya i els seus dibuixos han marcat la infància de diverses generacions. El seu estil únic, alegre i ple de tendresa, l'ha convertit en una figura entranyable. Des de petits contes fins a murals, la seva obra ha estat una font d'inspiració, aprenentatge i diversió per a nens i adults.

Als 83 anys, Pilarin continua sent incansable. La seva rutina està dedicada completament al dibuix i la creació artística. Comença cada matí amb energia, gairebé sense esmorzar, per seure a dibuixar durant hores.

Amb una agenda que combina feina, descans i televisió, no deixa de sorprendre amb la vitalitat i el compromís amb l'art. La seva capacitat de reinvenció és admirable, i el llegat artístic segueix creixent dia a dia.

Un nou projecte als 83 anys

Els personatges de Pilarin, com l'icònic 'Patufet', són part de l'imaginari col·lectiu català. L'artista ha sabut connectar emocionalment amb generacions de lectors i espectadors gràcies al seu estil distintiu.

| ACN

Aquest èxit, juntament amb el seu amor per la cultura catalana, l'ha dut a explorar nous formats. Com l'obertura d'una botiga a Vic, que ja està triomfant i conquerint tots els visitants.

La botiga, ubicada al cor de Vic, s'ha convertit en un lloc de pelegrinatge per als seguidors de Pilarin. És un espai únic que aplega tot l'univers de la dibuixant en un sol lloc.

Des de sabatilles esportives decorades amb els seus dibuixos fins a pessebres i calendaris d'advent, cada racó està impregnat de la seva essència creativa. Els visitants no només poden adquirir productes exclusius, sinó que també es poden submergir en el meravellós món de Pilarin.

La idea d'aquesta botiga pop-up va sorgir per celebrar la trajectòria de l'artista i apropar-la encara més al públic. Segons la filla de la Pilarin, Marga Sala, aquest espai reflecteix perfectament l'esperit creatiu i la personalitat entranyable de la mare.

La botiga, encara que efímera, ha demostrat ser un èxit rotund, encantant tant locals com turistes que visiten la ciutat de Vic. Un dels grans protagonistes de la botiga és el 'Patufet', un personatge emblemàtic que Pilarin ha dibuixat moltes vegades.

La seva figura es troba en molts dels productes disponibles, com ara peluixos, guardioles i caixes de música, entre d'altres. La varietat d'articles permet als visitants trobar un record especial que connecta amb la infància i la tradició catalana.

Una localitat escollida a la perfecció

Vic, coneguda per la seva rica tradició cultural, és el lloc perfecte per a aquesta iniciativa. El seu encant històric i l'ambient acollidor han estat claus per a l'èxit de la botiga.

A més, la ciutat atrau molts turistes interessats en l'art, la cultura catalana i les tradicions, fent que aquesta ubicació sigui immillorable per al projecte. La botiga de Pilarin Bayés a Vic és molt més que un comerç. És un espai que celebra el talent d'una artista inigualable, unint tradició i creativitat en un lloc únic.

Amb la seva ubicació cèntrica, una oferta carregada d'encant i l'esperit de Pilarin a cada detall, l'èxit estava assegurat des del primer dia. Vic no només ha guanyat una nova atracció cultural sinó també un punt de connexió entre l'art, la infància i la identitat catalana.