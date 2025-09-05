Espectacular incendi d’un cotxe a la LV-2031

La tranquil·litat d'una tarda de divendres es veié completament interrompuda per un succés inesperat i alarmant. Les flames s'apoderaren sobtadament d'un vehicle que circulava per una carretera secundària, convertint-lo en una bola de foc.
El dens fum negre s'elevà cap al cel, creant una escena impactant per a qualsevol que es trobés a prop del lloc. El que començà com un viatge rutinari es transformà en qüestió de minuts en un sinistre total. La imatge del cotxe, reduït a un esquelet de metall carbonitzat, evidencia la virulència del foc.
L'incident tingué lloc durant la tarda d'aquest divendres 5 de setembre, generant una ràpida mobilització dels serveis d'emergència. L'avís es rebé al voltant de les cinc de la tarda, alertant sobre un turisme que estava cremant de manera descontrolada.
El succés ocorregué concretament a la carretera LV-2031, a l'altura del terme municipal de Ribera d'Ondara, a la comarca de la Segarra. Afortunadament, i malgrat l'espectacularitat de les imatges, no calgué lamentar ferits de cap consideració en l'incident.
Un desplegament ràpid i eficaç dels bombers
Després de rebre l'alerta, diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat es desplaçaren amb celeritat fins al punt exacte del sinistre. A la seva arribada, els efectius es trobaren amb un vehicle completament envoltat de flames, que ja havien consumit gran part de la seva estructura.
L'actuació se centrà, en primer lloc, a sufocar el virulent foc per evitar qualsevol risc d'explosió o propagació. Els bombers treballaren de manera coordinada per controlar la situació en el menor temps possible, utilitzant aigua per refredar el xassís i extingir les flames completament.
Un cop l'incendi fou totalment extingit, les tasques de l'equip d'emergències no havien conclòs. Els bombers realitzaren una neteja exhaustiva de la calçada per garantir la seguretat de la resta d'usuaris de la via. Restes de metall, plàstic fos i altres fluids del vehicle havien quedat escampats per l'asfalt.
Aquestes tasques són fonamentals per restablir la normalitat en la circulació i prevenir possibles accidents derivats del sinistre. La professionalitat del cos de bombers fou clau per resoldre l'incident sense conseqüències majors.
Les causes que s'amaguen darrere d'un foc fortuït
Encara que s'han d'investigar les causes específiques d'aquest succés, els incendis en vehicles solen originar-se per fallades tècniques. Un problema en el sistema elèctric del cotxe és una de les causes més freqüents d'aquest tipus d'incidents.
Un curtcircuit pot generar una espurna que, en contacte amb algun material inflamable, desencadena ràpidament el foc. Una altra possibilitat recurrent són les fuites de combustible o d'altres líquids com l'oli del motor. Si aquests fluids entren en contacte amb una superfície calenta, el risc d'incendi es multiplica exponencialment.
Per aquest motiu, els experts en seguretat viària insisteixen constantment en la importància d'un manteniment adequat del vehicle. Fer revisions periòdiques pot detectar a temps possibles avaries que, d'altra manera, passarien desapercebudes fins que és massa tard. Un manteniment preventiu és la millor eina per evitar que una avaria mecànica es converteixi en un incendi perillós i destructiu al mig de la carretera.