L'avaria d'un camió provoca el caos a l'AP-7

El trànsit s'ha convertit en una de les principals preocupacions a les carreteres catalanes durant els últims anys. Encara que moltes vegades és la imprudència o els accidents greus el que acapara les portades, aquesta vegada ha estat una avaria aparentment senzilla la que ha posat potes enlaire la circulació durant diverses hores en una via clau per a Catalunya.

Un camió avariat col·lapsa la circulació

Els fets s'han produït aquest dilluns 7 d'abril, quan una avaria en un camió ha acabat col·lapsant la circulació a l'autopista AP-7, en direcció Tarragona. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'incident s'ha produït a l'altura del municipi de Santa Perpètua de Mogoda. Tot i que el vehicle no s'ha accidentat i no hi ha hagut ferits ni danys personals, les conseqüències han estat considerables per als conductors que transitaven per la via en aquell moment.

| ACN

El vehicle pesant ha quedat immobilitzat en un dels carrils de circulació a causa d'una fallada mecànica encara no especificada. El resultat ha estat immediat: el trànsit s'ha vist reduït considerablement, provocant llargues retencions que han arribat a superar els quatre quilòmetres i mig.

Llargues cues i desesperació entre els conductors

L'autopista AP-7 és una de les principals artèries de comunicació entre França i Espanya, travessant tot el litoral mediterrani català. Una incidència com l'ocorreguda aquest matí ràpidament genera un efecte dòmino en el trànsit. Durant més de tres hores, la via ha registrat importants retencions, especialment agreujades per coincidir amb un moment clau del dia, proper al migdia, quan nombrosos vehicles circulen per raons laborals o comercials.

Conductors afectats han expressat el seu malestar a través de les xarxes socials, denunciant la falta de solucions ràpides davant aquest tipus d'incidències aparentment menors, però que en una autopista amb un trànsit tan intens poden tenir conseqüències molt negatives per a la mobilitat general.

Actuació d'emergència

Els serveis tècnics i agents del Servei Català de Trànsit s'han desplaçat fins al lloc de l'incident ràpidament per resoldre la incidència i restablir el trànsit el més aviat possible. En pocs minuts, agents de trànsit han senyalitzat la zona, procedint immediatament a la retirada segura del camió avariat. Mentrestant, la circulació s'ha desviat parcialment per intentar minimitzar els efectes de la congestió.

L'actuació coordinada dels tècnics d'emergències i de la grua especialitzada ha permès que la via recuperés progressivament la normalitat passades unes hores. No obstant això, l'impacte ha continuat sent notable a causa de l'acumulació de vehicles aturats a l'autopista i les rutes alternatives, que també han experimentat un increment important del trànsit.