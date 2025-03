13 dotacions de bombers per apagar un incendi brutal en una fàbrica

per Iker Silvosa

Moments de tensió es van viure la tarda d'aquest dimarts, quan una densa columna de fum negre va començar a elevar-se des d'una zona industrial, alertant ràpidament els veïns i provocant la mobilització urgent dels serveis d'emergència. Les flames, visibles des de diversos quilòmetres de distància, van generar incertesa en les primeres hores de l'incident.

El foc es va originar en una nau industrial dedicada a l'elaboració de pastisseria situada a la localitat catalana de Caldes de Montbui. Els primers informes van arribar al voltant de les 16:30 hores del dimarts 25 de març, moment en què ràpidament els serveis d'emergències van activar el protocol contra incendis, desplaçant fins al lloc un total de 13 dotacions de bombers.

| ACN

Des d'un inici, la prioritat absoluta va ser garantir la seguretat tant dels treballadors com de les instal·lacions properes. Segons les primeres informacions confirmades pels Bombers de Catalunya, afortunadament tots els empleats que es trobaven a l'interior van ser evacuats a temps i no es van reportar persones ferides ni atrapades.

Estratègia defensiva per frenar les flames

Davant la magnitud del foc, els bombers van optar per implementar una estratègia defensiva. Aquesta tècnica consisteix a atacar l'incendi des de l'exterior per evitar que les flames es propaguin a altres edificis contigus. En les tasques van participar vehicles de gran abast, incloent-hi camions cisterna i autoescales, que van permetre atacar directament l'incendi des de punts elevats i controlar-lo paulatinament.

Els esforços van donar resultat ràpidament. A les 18:00 hores, els bombers ja anunciaven que l'incendi estava completament aïllat, descartant així qualsevol risc de propagació cap a altres instal·lacions industrials properes. No obstant això, es van mantenir els treballs d'extinció durant diverses hores més per assegurar la total neutralització del foc i refredar les zones calentes que podien representar encara algun risc.

Imatges impactants de l'incendi

Les xarxes socials no van trigar a omplir-se d'imatges impactants de l'incendi. En vídeos difosos per testimonis presencials, s'observa clarament la intensitat de les flames i l'enorme columna de fum que s'elevava sobre la nau industrial afectada. Aquestes escenes es van fer virals ràpidament, generant nombroses mostres de preocupació entre els veïns de Caldes de Montbui i poblacions properes.

Les imatges també van deixar palès l'excel·lent coordinació i eficàcia de l'operatiu muntat pels Bombers de Catalunya, que van aconseguir contenir un incendi potencialment devastador en poc temps i sense lamentar víctimes.

Encara que la ràpida acció dels serveis d'emergència va evitar conseqüències majors, les pèrdues materials sí que semblen ser significatives, especialment per a l'empresa pastissera afectada. Serà necessari avaluar els danys estructurals de l'edifici un cop extingit completament l'incendi per determinar les causes exactes que van provocar aquest sinistre.