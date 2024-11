Un espectacular incendi d'un camió provoca talls a la C-32

Els incendis a la carretera són un fenomen recurrent que, encara que generalment no causen ferits, solen generar imatges impactants i conseqüències en el trànsit. Aquests incidents són un recordatori dels riscos associats a la circulació i del paper essencial que tenen els serveis d'emergències per minimitzar danys. Avui a la matinada, un nou succés a l'autopista C-32 ha captat l'atenció de conductors i autoritats.

En una piulada recent, els Bombers de Catalunya van informar de l'extinció d'un incendi que va afectar un camió a la C-32, a l'altura de Castelldefels. L'incident va passar al voltant de les 06.19 del matí, segons l'avís rebut al telèfon d'emergències 112. Encara que el foc va destruir completament el vehicle, no es van reportar ferits. Dues dotacions de bombers van anar ràpidament al lloc per sufocar les flames i evitar que l'incident s'estengués a altres vehicles o àrees properes.

L'incendi va provocar talls parcials a l'autopista C-32, en sentit cap a Sitges, per permetre les tasques d'extinció i neteja de la via. El Servei Català de Trànsit va advertir els conductors de la situació mitjançant les xarxes socials, recomanant precaució en circular per la zona. Tot i que la circulació es va reprendre parcialment després del control de l'incendi, un carril va estar tancat durant diverses hores i va generar lleugeres retencions.

Aquests tipus de talls són inevitables en incidents d'aquesta magnitud, ja que les tasques de neteja i reparació de la infraestructura requereixen temps i recursos. En aquest cas, el foc no només va consumir el camió, sinó que també va danyar part de l'asfalt i els elements de seguretat viària, cosa que va obligar a una intervenció més exhaustiva.

Possibles causes de l'incendi

Tot i que encara no s'ha confirmat oficialment la causa de l'incendi, aquest tipus d'incidents solen estar relacionats amb fallades mecàniques o sobreescalfament del motor. En vehicles pesants com els camions, el sistema de frens, els pneumàtics o fins i tot un curtcircuit a la instal·lació elèctrica són factors que poden desencadenar un foc. Un altre possible motiu és la càrrega transportada, que, depenent de la seva naturalesa, podria haver intensificat les flames.

L'incident posa en relleu la importància de fer revisions periòdiques i complir les normatives de seguretat per minimitzar riscos. Les autoritats també investigaran si el camió complia els estàndards requerits per circular.

Els incendis de vehicles a la carretera representen un desafiament tant per a les autoritats com per als conductors. Més enllà de les pèrdues materials, generen interrupcions significatives en el trànsit i suposen un risc potencial per a la seguretat de les persones a la zona. Aquest incident a la C-32 subratlla la necessitat de mantenir els vehicles en òptimes condicions i estar atents a possibles senyals de fallades durant la conducció.