Espectacular incendi d’un camió en ple centre urbà

Una columna de fum va sorprendre veïns i conductors a mig matí. L'ensurt va durar poc. La intervenció va ser ràpida i ordenada.
Els Bombers de la Generalitat van apagar l'incendi declarat al motor d'un camió. L'emergència es va resoldre amb una sola dotació i sense ferits, segons el comunicat oficial. L'avís va arribar al 112 a les 10.25 hores. Així ho va detallar el cos al seu canal públic.
On i quan va passar
L'incident es va produir aquest dimecres, 13 d'agost de 2025. Va passar a l'Avinguda de Roma, a Manlleu, comarca d'Osona, en plena zona urbana. Va ser poc abans de les 10.30 del matí, hora en què es va detectar el foc al frontal del vehicle. Mitjans locals van confirmar l'actuació i l'absència de ferits.
Què se sap del vehicle i del focus del foc
El foc va afectar el motor del camió i no va anar més enllà. No consten danys personals ni trasllats sanitaris. Tampoc s'han comunicat causes de l'incendi per ara. Els Bombers van tancar la intervenció després d'extingir i revisar la zona afectada.
L'activació va seguir el circuit habitual: trucada al 112 i mobilització immediata. El 112 és el telèfon únic d'emergències a Catalunya, operatiu tot l'any. Canalitza incidents i deriva als serveis competents amb rapidesa. Les xifres oficials subratllen el seu paper com a porta d'entrada a qualsevol avís.
Antecedents recents a la zona
Manlleu ha registrat altres incidents de vehicles en dates pròximes. Dies enrere es va cremar un altre turisme al carrer Vilamirosa, sense afectació personal. Són episodis puntuals, però recorden la importància del manteniment preventiu. També reforcen la necessitat d'avisar de seguida davant fum o olor de cremat.
Trànsit i normalitat posterior
La intervenció es va fer sobre la calçada de l'avinguda. L'actuació va ser continguda i de curta durada. No consten incidències rellevants de mobilitat més enllà de l'operatiu. El trànsit va recuperar el seu pols habitual després de l'extinció.
Aquest incendi deixa diverses claus per a la ciutadania i els conductors. Els motors concentren gran part dels incendis de vehicle a via pública. Davant qualsevol fum o espetec, cal aturar-se en un lloc segur. Després, allunyar-se del vehicle i trucar al 112 sense dubtar. La rapidesa en l'avís explica respostes efectives com la d'avui a Manlleu.
També redueix riscos per a conductors, vianants i equips d'emergència. En l'àmbit local, l'actuació consolida la coordinació entre Bombers i el centre 112. Una coordinació que, com s'ha vist, talla la cadena del perill abans que creixi.