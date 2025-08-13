Espectacular incendio de un camión en pleno centro urbano

Una columna de humo sorprendió a vecinos y conductores a media mañana. El sobresalto duró poco. La intervención fue rápida y ordenada.

Los Bombers de la Generalitat apagaron el incendio declarado en el motor de un camión. La emergencia se resolvió con una sola dotación y sin heridos, según la comunicación oficial. El aviso llegó al 112 a las 10.25 horas. Así lo detalló el cuerpo en su canal público.

Dónde y cuándo ocurrió

El incidente se produjo este miércoles, 13 de agosto de 2025. Ocurrió en la Avinguda de Roma, en Manlleu, comarca de Osona, en plena zona urbana. Fue poco antes de las 10.30 de la mañana, hora en que se detectó el fuego en el frontal del vehículo. Medios locales confirmaron la actuación y la ausencia de heridos.

| Consell de Mallorca

Qué se sabe del vehículo y del foco del fuego

El fuego afectó al motor del camión y no pasó de ahí. No constan daños personales ni traslados sanitarios. Tampoco se han comunicado causas del incendio por el momento. Los Bombers cerraron la intervención tras extinguir y revisar la zona afectada.

La activación siguió el circuito habitual: llamada al 112 y movilización inmediata. El 112 es el teléfono único de emergencias en Catalunya, operativo todo el año. Canaliza incidentes y deriva a los servicios competentes con rapidez. Las cifras oficiales subrayan su papel como puerta de entrada a cualquier aviso.

Antecedentes recientes en la zona

Manlleu ha registrado otros incidentes de vehículos en fechas próximas. Días atrás se quemó otro turismo en la calle Vilamirosa, sin afectación personal. Son episodios puntuales, pero recuerdan la importancia del mantenimiento preventivo. También refuerzan la necesidad de avisar de inmediato ante humo u olor a quemado.

Tráfico y normalidad posterior

La intervención se realizó sobre la calzada de la avenida. La actuación fue contenida y de breve duración. No constan incidencias relevantes de movilidad más allá del operativo. El tráfico recuperó su pulso habitual tras la extinción.

Este incendio deja varias claves para la ciudadanía y los conductores. Los motores concentran gran parte de los incendios de vehículo en vía pública. Ante cualquier humo o chisporroteo, hay que detenerse en un lugar seguro. Después, alejarse del vehículo y llamar al 112 sin dudar. La rapidez en el aviso explica respuestas efectivas como la de hoy en Manlleu.

| Canva

También reduce riesgos para conductores, peatones y equipos de emergencia. En el plano local, la actuación consolida la coordinación entre Bombers y el centro 112. Una coordinación que, como se ha visto, corta la cadena del peligro antes de que crezca.