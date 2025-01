Espectacular incendi d'una barraca: Màxim esforç dels Bombers per apagar-lo

La nit d'aquest dilluns va quedar marcada per un cridaner incendi en una barraca de grans dimensions, ubicada al carrer Garví de Montcada i Reixac (Vallès Occidental). Segons han explicat els Bombers de la Generalitat, l'avís es va rebre al voltant de les 21:33 hores, quan diversos veïns van alertar d'unes flames visibles a gran distància. La construcció, que pel que sembla feia les funcions de “centre de desballestament” segons informa l'Ajuntament de Montcada i Reixac, abastava aproximadament 100 metres quadrats i es trobava completament aïllada.

L'estabilitat de l'estructura va obligar els bombers a actuar des de l'exterior, allunyant-se del risc de possibles ensorraments. Amb el pas de les hores, i davant la magnitud del foc, es va decidir incorporar maquinària pesada cap a la mitjanit per procedir a enderrocar certes parts de la barraca i així evitar un rebrot de les flames al seu interior. Aquest tipus de maniobra resulta essencial quan l'edificació presenta greus danys i es tem que quedin focus ocults que puguin revifar l'incendi. En total, vuit dotacions es van desplaçar al lloc per sufocar les flames. Afortunadament, la ràpida intervenció i l'absència de persones a l'interior de la construcció van permetre que l'incident no generés ferits. Les imatges difoses pels bombers, amb grans flamarades il·luminant el cel nocturn, reflecteixen la dificultat d'una operació que es va saldar amb èxit després de diverses hores d'intens treball.

La gran extensió de la barraca i el material que albergava —possiblement restes de desballestament o objectes susceptibles de cremar amb facilitat— van fer que el foc es propagués amb rapidesa. Per això, l'estratègia inicial es va centrar en confinar l'incendi i protegir les zones adjacents perquè les flames no afectessin immobles o vehicles propers. En no trobar-se ningú dins del recinte, la prioritat va ser controlar el foc i desmuntar els punts més febles de l'estructura que podrien comprometre la seguretat dels efectius.

Gran labor dels Bombers

Segons ha precisat el cos d'emergències, un cop extingides les flames principals es va procedir a refrescar i ventilar la zona, eliminant fum i calor residual. Aquest pas és fonamental per garantir que no quedin focus latents que puguin reactivar-se amb el pas del temps o davant canvis en la ventilació. A més, la presència de maquinària pesada va resultar determinant per completar la demolició d'aquelles seccions que posaven en perill tant els bombers com possibles curiosos que poguessin acostar-se.

L'Ajuntament de Montcada i Reixac ha qualificat l'estructura com un “centre de desballestament”, és a dir, un punt de desballestament, i ha confirmat que no ha calgut lamentar danys personals. Així i tot, s'ha obert una investigació per esclarir les causes exactes d'un foc d'origen encara desconegut. Aquest episodi recorda la necessitat de mantenir instal·lacions d'emmagatzematge o desballestament amb mesures de seguretat suficients, ja que qualsevol espurna o temperatura elevada pot desencadenar un incendi de proporcions considerables.

Després de diverses hores de labor, els bombers han donat per extingit un incendi que en un primer moment va amenaçar amb propagar-se. La rapidesa en l'alerta i l'actuació especialitzada de fins a vuit dotacions han estat crucials perquè un incident potencialment perillós es resolgués sense danys personals, encara que les flames han deixat un escenari de runes i flames que va despertar l'expectació dels veïns en plena nit.