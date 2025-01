Alerta a l'AP-2: Carretera tallada després d'incendiar-se un camió

La matinada d'aquest dimarts ha estat marcada per un incident que ha obligat a tallar la circulació a l'AP-2, a l'altura de Torres de Segre (Segrià), en sentit Barcelona. Segons la informació difosa per Bombers de la Generalitat i Trànsit, cap a les 00:30 h es va rebre l'avís d'un camió en flames que transportava fardells de cartró, cosa que ha obligat a activar un important dispositiu d'emergència.

El succés ha provocat que la via quedés totalment bloquejada en sentit est (direcció Tarragona), generant desviaments obligatoris a la sortida 5, on enllaça l'A-2. Els Bombers han mobilitzat sis dotacions, que s'han enfrontat a un incendi especialment engorrós a causa del material altament inflamable que portava el vehicle. A més de sufocar les flames, els efectius han hagut d'utilitzar maquinària pesada per retirar les bales de cartró, assegurant-se d'extingir qualsevol focus latent.

La intervenció no només ha implicat la tasca d'extinció, sinó també l'organització de la circulació. Des de primeres hores de la matinada, Trànsit ha alertat a través de les seves xarxes socials de la retenció i del tall de la calçada, instant els conductors que circulaven per l'AP-2 a desviar-se per rutes alternatives per evitar quedar atrapats a les cues. Tot i els desviaments, s'han registrat retencions intermitents, ja que el succés ha coincidit amb l'hora en què nombrosos transportistes i viatgers travessen la zona.

Els Bombers esperen la retirada per reprendre tasques

Un cop controlades les flames, els bombers han verificat l'estat de la cabina i la càrrega del camió per descartar possibles rebrots. El següent pas serà la retirada del vehicle amb una grua especialitzada, tasca indispensable per poder procedir a la neteja de la calçada. Segons expliquen des de Bombers de la Generalitat, es necessitarà un temps addicional per eliminar qualsevol residu que pugui comprometre la seguretat viària, com restes de cartró o de combustible vessat, abans de reobrir el tram afectat amb normalitat. Al llarg del matí, doncs, es reobrirà la circulació en aquest tram de l'AP-2.

Encara que no s'han reportat ferits, la combustió del cartró ha generat una flamarada de gran intensitat, visible des de punts propers de l'autopista. El fum resultant, per la seva banda, s'ha dissipat gràcies a les condicions meteorològiques favorables i a l'actuació coordinada dels serveis d'emergència. No obstant això, durant unes hores s'ha mantingut la precaució d'evitar acostar-se a la zona sense necessitat, per no entorpir la feina dels bombers i de la Guàrdia Urbana de Torres de Segre.