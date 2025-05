Espectacular incendi d'un autobús en marxa, afecta altres vehicles

La nit es va tenyir de flames i fum en un impressionant succés que va poder acabar en tragèdia. Un autobús en ple servei, amb conductor i passatgers a bord, es va veure envoltat en un espectacular incendi quan circulava per un carrer transitat, generant pànic a la zona a causa de la magnitud del foc i les seves conseqüències.

Moments de tensió en plena nit

El sinistre va tenir lloc al voltant de les 23:45 hores del passat dissabte 3 de maig. L'autobús, que estava realitzant el seu trajecte habitual, va començar a cremar de sobte per causes que encara s'estan investigant.

Les flames ràpidament van envoltar el vehicle, obligant el conductor i l'única passatgera present en aquell moment a abandonar l'autobús de manera urgent. Afortunadament, ambdós van poder sortir pel seu propi peu i no es van registrar ferits.

| Canva

La ràpida expansió del foc va alertar els veïns i vianants que, impressionats per les flames, van avisar immediatament els serveis d'emergència. L'espectacularitat de l'incendi es va intensificar a causa de les explosions menors provocades pels components inflamables de l'autobús, generant un escenari caòtic que va cridar ràpidament l'atenció dels curiosos i les xarxes socials.

Impactants danys col·laterals

La intensitat de l'incendi va fer que el foc s'estengués més enllà del vehicle afectat inicialment. Cinc cotxes aparcats a les proximitats també van resultar danyats, alguns amb importants pèrdues materials a causa de la propagació de les flames. A més, un semàfor proper va quedar parcialment afectat pel foc, generant complicacions addicionals en la circulació i seguretat viària a la zona.

La intervenció dels bombers va ser crucial per controlar la situació. Al lloc van acudir diverses dotacions, que van treballar intensament fins a aconseguir extingir completament les flames prop de la 01:17 hores. Durant l'operatiu, la zona va ser acordonada per la policia local per garantir la seguretat dels equips d'emergència i evitar incidents addicionals.

| ACN

Possibles causes sota investigació

Encara que encara no s'han determinat oficialment les causes de l'incendi, les primeres hipòtesis apunten a un possible fall elèctric o mecànic com a detonant. Especialistes del cos de bombers i tècnics de l'empresa operadora de l'autobús estan analitzant minuciosament les restes del vehicle per esclarir el que ha passat i evitar que fets similars puguin repetir-se en el futur.

L'empresa de transport ha anunciat que cooperarà plenament amb les autoritats i que realitzarà una exhaustiva revisió preventiva de la resta de la seva flota per garantir la seguretat tant dels passatgers com del personal que opera aquests vehicles diàriament.