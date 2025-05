Caos a l'AP-7 després que un camió punxi una roda

per Mireia Puig

Els imprevistos a la carretera solen provocar seriosos contratemps per als conductors, especialment quan es tracta de vehicles pesants. Aquest matí, un d'aquests incidents ha generat importants molèsties a desenes de conductors en una de les vies més transitades de Catalunya. Encara que podria semblar una simple punxada, les conseqüències d'aquest fet han estat molt més serioses del que s'esperava.

Un camió avariat paralitza la circulació

Al voltant de les 10:30 hores d'aquest dissabte, un camió ha patit una punxada en plena autopista AP-7, generant automàticament grans complicacions en el trànsit de vehicles. Segons han informat fonts oficials del Servei Català de Trànsit, el vehicle pesant ha quedat immobilitzat al municipi de Santa Perpètua de Mogoda, just en direcció cap a Girona, una ruta especialment transitada en dies festius i caps de setmana.

Degut a aquest incident, ha estat necessari tallar un dels carrils principals de l'autopista, provocant ràpidament retencions de diversos quilòmetres, especialment sensibles en tractar-se d'una de les vies més importants que connecta Barcelona amb el nord de Catalunya i la resta d'Europa. Les imatges captades per les càmeres de vigilància han permès observar llargues cues i vehicles aturats o avançant molt lentament, amb conductors clarament frustrats per l'inesperat retard.

| ACN

Operatiu especial per desbloquejar la via

Tan aviat com es va reportar la situació, els serveis d'emergència es van mobilitzar cap a la zona. Un operatiu especial de trànsit ha estat posat en marxa per gestionar el flux de vehicles i facilitar la retirada segura del camió accidentat. Equips especialitzats han treballat ràpidament per reparar la roda punxada o, en el seu defecte, procedir al remolc del vehicle fins a una zona segura.

Durant aquest temps, s'ha demanat paciència als conductors afectats, recomanant-los a més utilitzar rutes alternatives per minimitzar l'impacte de l'incident. No obstant això, els conductors atrapats en l'embús s'han trobat amb poques alternatives degut a la falta de sortides properes en alguns trams, cosa que ha complicat encara més la situació.

Impacte en la circulació del cap de setmana

L'autopista AP-7, coneguda popularment com l'"Autopista del Mediterrani", és una artèria fonamental per al transport de mercaderies i viatgers a Catalunya. La seva alta afluència, especialment durant els caps de setmana, converteix qualsevol incidència en un problema seriós per a la mobilitat regional.

De fet, incidents similars ocorreguts en el passat han generat debats sobre la necessitat de millorar la infraestructura i la rapidesa en la resposta davant situacions com aquesta.

| ACN

L'avaria d'avui ha revifat aquestes inquietuds, especialment en considerar que una simple punxada en un vehicle pesant pot paralitzar completament el trànsit en un punt tan estratègic. Conductors i autoritats coincideixen que aquest tipus de situacions requereixen una gestió més eficient per evitar danys majors en l'economia local, especialment en sectors com el turisme i el comerç que depenen en gran mesura de la bona circulació en carreteres com l'AP-7.