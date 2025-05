Alarma per un terratrèmol de magnitud 2,4 a Catalunya

La tranquil·litat nocturna es va veure sobtadament interrompuda per un moviment sísmic que va sacsejar lleugerament algunes zones de Catalunya. Un terratrèmol de magnitud 2,4 en l'escala de Richter va sorprendre diversos residents just quan la majoria descansava, generant alarma i certa inquietud entre la població, especialment per l'inusual del fenomen a aquestes hores i la percepció clara del mateix.

L'epicentre, una zona d'alta muntanya

El succés va tenir lloc passada la mitjanit de divendres a dissabte, concretament a les 00:06 hores, segons va confirmar l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). La institució especialitzada va informar que l'epicentre va estar situat a poca profunditat, cosa que explica la relativa notorietat del moviment, especialment en àrees properes al punt d'origen.

D'acord amb les dades proporcionades per l'ICGC, l'epicentre es va localitzar a prop del conegut pic de Besiberri, una zona muntanyosa d'alta altitud que es troba a la Vall de Boí, dins de la comarca de l'Alta Ribagorça. Aquesta àrea, popular entre excursionistes i amants del senderisme, és freqüentada especialment durant els caps de setmana i dies festius, encara que en aquesta ocasió, en tractar-se d'un esdeveniment nocturn, no es van registrar incidències significatives relacionades amb persones.

Sense danys materials, però amb preocupació veïnal

Tot i que el terratrèmol no va causar danys materials, sí que va generar certa alarma entre els habitants de les localitats properes, molts dels quals van percebre clarament la sacsejada. Segons testimonis recollits a la zona, alguns veïns van assegurar haver sentit "un tremolor lleu, però clarament recognoscible", que va interrompre el seu descans i els va fer sortir momentàniament al carrer per precaució.

La percepció del terratrèmol va ser més evident a causa de la poca profunditat del mateix, un factor que augmenta considerablement la capacitat dels moviments sísmics per fer-se notar, fins i tot en sismes de baixa magnitud com aquest. Les autoritats locals, alertades pels veïns minuts després del fenomen, es van mobilitzar ràpidament per comprovar possibles danys, encara que afortunadament no hi va haver desperfectes visibles ni tampoc necessitat d'activar protocols especials d'emergència.

Catalunya i l'activitat sísmica: antecedents recents

Encara que Catalunya no sol associar-se a grans moviments sísmics, la veritat és que cada any es registren diversos terratrèmols de baixa intensitat en diferents punts del territori. L'antecedent més immediat va ocórrer fa pocs dies, concretament el passat 19 d'abril, quan un sisme de magnitud 2,3 es va produir en territori andorrà. Igual que l'actual, aquest sisme tampoc va causar danys materials i amb prou feines va ser percebut fora del Principat.

No obstant això, la periodicitat d'aquests esdeveniments, encara que d'intensitat reduïda, recorda la importància de mantenir actualitzats els protocols de seguretat i emergències. Des de Protecció Civil recomanen a la població mantenir-se informada sobre com actuar abans, durant i després d'un terratrèmol, fins i tot quan aquests no solen ser destructius en el context català.

Què ens indiquen aquests petits tremolors?

Els experts en sismologia destaquen que els terratrèmols menors, encara que inicialment generin alarma, compleixen també un paper important des del punt de vista científic, ja que permeten conèixer millor l'activitat tectònica de la regió i realitzar seguiments constants de possibles moviments majors en el futur.

Així doncs, fenòmens com el registrat a la Vall de Boí, encara que generin inquietud, proporcionen dades rellevants que permeten als especialistes entendre millor el comportament sísmic de la zona, una cosa essencial per prevenir i gestionar amb eficàcia eventuals episodis de major intensitat.

En definitiva, encara que el terratrèmol ocorregut aquesta mitjanit a l'Alta Ribagorça hagi estat lleu i no hagi causat danys, és una crida d'atenció que recorda a la ciutadania i autoritats la importància d'estar preparats davant qualsevol eventualitat sísmica futura, per lleu que aquesta pugui semblar inicialment.