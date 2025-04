Espectacular incendi amb 6 afectats per inhalació de fum

Un incendi registrat durant la matinada ha mobilitzat d'urgència diversos equips d'emergències, en un sinistre que ha deixat diversos afectats. El succés, les flames del qual han alertat nombrosos veïns, ha requerit la ràpida intervenció de bombers i personal sanitari a causa de la intensa fumera generada, posant en perill la salut dels residents.

Desplegament d'emergències durant la matinada

Els fets van ocórrer aproximadament a les 02:48 hores de la matinada en un edifici situat a la Gran Via de Jaume I, a Girona. Segons informació facilitada pels Bombers de la Generalitat i confirmada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), l'incendi es va originar a l'interior d'un habitatge, estenent ràpidament una densa columna de fum per la resta de l'immoble.

| ACN

L'alerta va arribar immediatament als serveis d'emergència a través de diverses trucades al telèfon 112, realitzades per veïns angoixats en comprovar la gravetat de la situació. Els primers efectius dels bombers que van arribar al lloc van poder constatar ràpidament la magnitud del sinistre, motiu pel qual es van activar fins a dues unitats terrestres del SEM, a més de nombrosos vehicles d'extinció.

Ràpida actuació per evitar majors conseqüències

Els bombers van actuar amb rapidesa i eficàcia, controlant les flames en qüestió de minuts. No obstant això, el principal desafiament es va centrar a gestionar la gran quantitat de fum generat, que es va estendre pel forat de l'escala de l'edifici, afectant seriosament la visibilitat i complicant l'evacuació preventiva.

Paral·lelament, els efectius sanitaris van atendre sobre el terreny sis persones que presentaven símptomes d'intoxicació lleu per inhalació de fum. Segons ha confirmat oficialment el SEM, cap dels afectats va haver de ser traslladat a un centre hospitalari, rebent l'alta mèdica in situ després d'una exhaustiva revisió.

Els serveis d'emergència van destacar la bona coordinació i col·laboració dels veïns durant tot l'operatiu, cosa que va facilitar notablement les tasques de ventilació i revisió dels habitatges afectats. De fet, la ràpida reacció dels propis residents va permetre que s'evités una tragèdia de majors dimensions.

Causes sota investigació

Fins al moment no han transcendit les causes exactes de l'incendi, encara que efectius especialitzats dels Bombers estan investigant sobre el terreny per determinar com es va iniciar el foc i si podria haver existit algun element que facilités la propagació del mateix. Els primers indicis apunten a una possible fallada elèctrica o a un descuit domèstic com a principals hipòtesis, encara que això haurà de confirmar-se oficialment en les pròximes hores.