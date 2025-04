Caos a la Ronda Litoral: 12 quilòmetres de cua que afecten altres vies

El dimecres ha començat amb diverses problemàtiques d'alta rellevància a les principals vies barcelonines. El que inicialment semblava ser un problema aïllat ha acabat causant greus inconvenients en diverses artèries importants de la ciutat comtal. Centenars de conductors s'han vist sorpresos per llargues retencions que han generat gran frustració i retards generalitzats.

L'origen del caos ha estat aparentment menor, però amb conseqüències majors de l'esperat. Un vehicle avariat, que ha bloquejat parcialment un dels carrils a la Ronda Litoral (B-10), ha generat una reacció en cadena, causant cues de vehicles que ràpidament s'han estès fins als 12 quilòmetres.

L'incident s'ha produït en direcció Llobregat, concretament entre els barris de Bon Pastor i Montjuïc. En poc temps, el que va començar com una simple avaria ha derivat en un embús monumental que ha atrapat a centenars d'automobilistes durant bona part de l'hora punta del matí. La situació s'ha complicat encara més a causa de l'intens flux vehicular habitual en aquesta via, que connecta importants punts estratègics de la capital catalana.

Fonts oficials del servei de trànsit han informat que, després de ser tallat en primera instància, el carril afectat ha estat reobert després de diversos minuts d'interrupció, però les conseqüències del bloqueig inicial ja havien provocat un impacte irreversible sobre la fluïdesa del trànsit. Molts automobilistes han decidit buscar alternatives, col·lapsant encara més altres rutes properes.

Efecte dòmino en altres carreteres

Les conseqüències de la incidència a la Ronda Litoral han anat més enllà de la pròpia via afectada. La Ronda de Dalt, una altra artèria fonamental del trànsit a Barcelona, també ha experimentat importants retencions com a conseqüència indirecta de l'incident.

En aquest cas, la congestió s'ha estès des del Nus de la Trinitat fins a Sant Gervasi, una situació especialment crítica a causa de l'alt volum habitual de vehicles en aquest tram. Aquesta reacció en cadena ha deixat en evidència la vulnerabilitat del sistema viari barceloní davant qualsevol incident imprevist, provocant que molts ciutadans arribessin amb retard als seus treballs, centres educatius o cites mèdiques.

Esdeveniments com el d'aquest matí posen en relleu la necessitat urgent de buscar solucions estructurals que millorin significativament la mobilitat a Barcelona. Des de diversos sectors s'insisteix en ampliar la capacitat d'aquestes vies o millorar alternatives de transport públic que redueixin la dependència del vehicle privat.

Per a les autoritats municipals i autonòmiques, gestionar una solució efectiva es presenta com un desafiament prioritari. El caos experimentat avui a la Ronda Litoral és només una mostra més que les mesures temporals no seran suficients per resoldre un problema que afecta diàriament la qualitat de vida de milers de ciutadans.