Nou apunyalament en una localitat barcelonina: Un ferit molt greu

Una matinada més torna a tenyir-se de violència en una localitat de l'àrea metropolitana de Barcelona, on els conflictes relacionats amb qualsevol tipus de vandalisme continuen generant greus incidents i una creixent sensació d'inseguretat. Aquest nou succés, que ha sobresaltat els veïns, se suma a una preocupant tendència que les autoritats locals semblen no poder controlar del tot.

Tal com ha informat El Caso, els fets han tingut lloc al voltant de les tres de la matinada, quan un home ha resultat greument ferit després de rebre múltiples ganivetades durant un enfrontament produït a l'interior d'una casa ocupada. Segons fonts policials, l'immoble, conegut pels veïns per ser extremadament conflictiu, està ubicat al número 820 del carrer Guifré de Badalona.

La víctima, un home estranger d'origen africà, va rebre almenys dues ganivetades a la zona del tòrax. Tot i la gravetat inicial de les ferides, la ràpida intervenció dels Mossos d'Esquadra, que casualment es trobaven patrullant per la zona, va permetre estabilitzar el ferit fins a l'arribada dels serveis mèdics del SEM. Després d'una primera atenció sanitària, va ser traslladat en estat molt greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti), on roman ingressat encara que, segons els últims informes, la seva vida ja no corre perill.

Dos detinguts vinculats a l'agressió

En el marc de la ràpida actuació policial, els Mossos d'Esquadra han aconseguit detenir dues persones presumptament implicades en aquest violent succés. En primer lloc, un home de 44 anys i nacionalitat espanyola va ser arrestat a prop del lloc de l'atac. Poc després, i en un carrer proper, una dona de 40 anys i nacionalitat hondurenya també va ser detinguda en relació directa amb els fets.

La Unitat d'Investigació de la comissaria de Badalona ha obert una investigació per esclarir les circumstàncies concretes que van motivar l'agressió, tractant de determinar quin va ser exactament el paper dels detinguts en l'atac.

Veïns farts de la inseguretat a la zona

Els residents del barri, especialment de les zones properes a l'habitatge ocupat on es va produir l'agressió, han manifestat estar cansats i profundament preocupats per la situació d'inseguretat que pateixen des de fa temps. Asseguren que aquest immoble abandonat, encara que tapiat parcialment, continua sent utilitzat habitualment per persones conflictives, moltes d'elles amb antecedents policials.

Els veïns denuncien, a més, que la finca genera condicions insalubres a causa de la mala olor constant que emana del seu interior i a la presència permanent de persones vivint en condicions deplorables. La majoria dels qui utilitzen aquest immoble ho fan com a alternativa a viure al carrer, però les disputes violentes, robatoris i consum de drogues són constants, segons testimonis recollits a la zona.

Aquest apunyalament no és un incident aïllat a Badalona, localitat que en els últims temps ha vist incrementar-se significativament aquest tipus d'agressions. Fa tot just una setmana es va produir un altre apunyalament en plena via pública al carrer Eduard Marquina. En aquell incident, la víctima, de nacionalitat pakistanesa, va resultar ferida en diverses ocasions per arma blanca i va ser ingressada en estat greu en un hospital proper. En aquella ocasió, l'agressor, de nacionalitat marroquina, va ser detingut per la policia catalana després d'una ràpida intervenció.