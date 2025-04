Espectacular accident d'un tràiler a l'AP-7

Un aparatós sinistre amb flames visibles des de quilòmetres ha interromput el trànsit en una de les autopistes més transitades, generant preocupació entre conductors i veïns de la zona. Encara que les causes encara estan sota investigació, la magnitud de l'incendi i els danys materials ja són evidents.

Incendi i caos a l'autopista

Els fets es van registrar al voltant de les 21:18 hores del divendres 11 d'abril, al punt quilomètric 51,7 de l'AP-7, al seu pas per Sant Julià de Ramis (Girona). Un tràiler de grans dimensions va bolcar per causes que encara es desconeixen, impactant a més contra un altre vehicle que circulava per la via. De seguida, la cabina i la càrrega del camió van quedar envoltades en flames, convertint el lloc en una escena impactant i obligant a interrompre el trànsit en direcció sud.

Les primeres imatges del succés, difoses ràpidament per les xarxes socials, mostraven columnes de fum negre elevant-se al cel, visibles des de diversos punts propers. En elles es podia observar també com el foc arrasava completament el vehicle pesant i afectava parcialment la càrrega que transportava: caixes plenes de fruita que van acabar escampades per tota la carretera.

| ACN

Mobilització immediata dels serveis d'emergència

Alertats pels testimonis, fins al lloc van acudir de seguida efectius de Bombers de la Generalitat, que van desplaçar fins a cinc dotacions especialitzades en extinció d'incendis i rescat en accidents. La seva ràpida intervenció va permetre controlar i extingir les flames abans que el foc s'estengués a altres zones properes o afectés més vehicles.

Afortunadament, i malgrat la violència de l'accident, els conductors de tots dos vehicles implicats van resultar il·lesos. Equips sanitaris desplaçats fins al lloc van confirmar que no s'havien produït ferits ni víctimes mortals, una dada tranquil·litzadora donada la magnitud de l'incendi.

Greus conseqüències per al trànsit

El sinistre ha causat importants complicacions en la circulació de l'autopista AP-7, una de les artèries més importants del trànsit a Catalunya, especialment en el tram Girona-Barcelona. El bloqueig de la via en sentit sud va provocar llargues cues que es van prolongar durant hores, afectant milers de conductors que es van veure obligats a esperar pacientment o buscar rutes alternatives.

Durant les tasques d'extinció i retirada dels vehicles sinistrats, els agents de trànsit van desviar el flux vehicular per vies secundàries, encara que aquestes també van patir ràpidament saturació a causa de la gran afluència. Els treballs de neteja de la fruita escampada per la calçada i la retirada del tràiler calcinat van prolongar encara més la interrupció.

| ACN

Investigació oberta sobre les causes

Les autoritats han obert una investigació per determinar les causes exactes de l'accident. En aquest moment, totes les hipòtesis romanen obertes: des d'un possible fallada mecànica o error humà fins a factors externs com l'estat del ferm o circumstàncies climatològiques adverses.

Fonts properes a la investigació han assenyalat que revisaran també el tacògraf del vehicle pesant, per verificar si el conductor complia amb els temps reglamentaris de descans establerts per la normativa vigent en matèria de transport de mercaderies.