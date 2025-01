Espectacular accident a la C-250z en xocar dos cotxes

per Pol Nadal

Dimecres a la tarda cap a les 17h hores, a la carretera C-250z en direcció Girona va succeir un accident amb dos vehicles implicats que van col·lidir frontalment. El trànsit es va veure interromput i es van provocar alguns quilòmetres de retenció pel conegut com a efecte "xafarder". Aquells que passaven per la zona, no podien evitar mirar l'escena espectacular amb els vehicles danyats.

Els fets van succeir a Palol d'Onyar, un nucli municipal que pertany a Quart (Gironès). Durant els primers moments, el trànsit va quedar parcialment bloquejat en el tram, cosa que va obligar els automobilistes a armar-se de paciència. Alguns van reduir la velocitat per intentar comprendre la magnitud del que havia succeït, mentre els equips d'assistència s'afanyaven a arribar.

De seguida, la policia local i els Mossos d'Esquadra van organitzar el control del flux de vehicles per evitar un segon accident, canalitzant el pas de forma alterna o indicant desviaments provisionals.

Intervenció del SEM i de Bombers

L'actuació dels serveis sanitaris no es va fer esperar. Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es va acostar al lloc per atendre els ocupants dels dos turismes. Encara que inicialment no van transcendir detalls sobre la gravetat de les lesions, les primeres dades apunten que almenys diversos dels implicats van requerir avaluació mèdica per descartar danys interns.

De forma paral·lela, les dotacions de bombers mobilitzades es van encarregar de revisar l'estat de tots dos cotxes i de descartar la presència de qualsevol possible fuita de combustible o risc que pogués comprometre la seguretat a la zona. Amb l'ajuda d'eines especialitzades, els bombers també van avaluar l'estructura dels vehicles per verificar que no quedés ningú atrapat.

Mentre s'ultimaven les tasques d'assistència sanitària i de control del trànsit, Policia Local i Mossos d'Esquadra iniciaven la investigació dels fets. Igual que en qualsevol sinistre d'aquest tipus, es van recollir els testimonis dels conductors, de possibles testimonis i es van revisar les marques de frenada a l'asfalt per determinar si hi va haver algun factor determinant, com un descuit al volant, un excés de velocitat o una maniobra incorrecta.

Més missatges de prudència

Aquest episodi posa de manifest la importància de la prudència al volant i de l'atenció en tot moment a la senyalització i les condicions de la carretera, ja que qualsevol descuit o error pot desembocar en un accident amb conseqüències serioses. De cara als pròxims dies, es preveu que els cossos de seguretat intensifiquin la vigilància als accessos a Girona per evitar incidents similars i recordar la necessitat de conduir amb la màxima responsabilitat.