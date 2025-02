Espectacular accident a l'AP-7: Un camió bolca i perd la càrrega, tall de carrils

Un greu accident ha provocat el col·lapse parcial de l'autopista AP-7 a l'altura de Mont-roig del Camp aquest matí. Un camió ha bolcat a la mitjana, causant el tall d'un carril en cada sentit de la marxa i generant importants retencions a la zona. Segons la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, el vehicle pesant va perdre la seva càrrega després del bolc, cosa que ha complicat encara més les tasques de neteja i normalització del trànsit.

Inicialment, Trànsit va informar que només un carril en sentit Barcelona es trobava afectat, cosa que ja va generar algunes retencions a la zona. No obstant això, minuts després es va actualitzar la informació confirmant que el sinistre havia provocat talls en ambdós sentits de l'autopista, complicant la circulació per als conductors que transitaven per aquest important eix viari.

| ACN

Les imatges aèries publicades a les xarxes socials mostren l'abast de l'incident, amb diversos equips d'emergència a l'escena treballant en la gestió del trànsit i la retirada de les restes de l'accident. La càrrega escampada a la via va obligar a extremar les precaucions i a redirigir els vehicles pels carrils habilitats fins que la situació pugui normalitzar-se.

Un accident que genera preocupació

Els accidents a l'AP-7 no són infreqüents, especialment en trams d'alta densitat de trànsit i on els camions circulen en grans quantitats. En aquest cas, les autoritats no han confirmat encara les causes exactes del bolc, però s'especula que l'excés de velocitat o una maniobra brusca podrien haver influït en la pèrdua de control del vehicle pesant.

A més, el fet que la càrrega quedés dispersa per la calçada ha suposat un risc addicional per als conductors, que s'han trobat amb una via parcialment bloquejada i la presència de runa a l'asfalt.

Després de l'avís de l'accident, equips d'emergències i manteniment de carreteres es van desplaçar ràpidament al lloc per treballar en la retirada del camió i la seva càrrega. Mentrestant, la policia de trànsit ha estat regulant la circulació per evitar nous incidents i garantir la seguretat dels conductors atrapats en les retencions.

Malgrat els esforços dels operaris, s'espera que l'afectació a l'AP-7 duri diverses hores fins que s'aconsegueixi desallotjar completament la via. Les autoritats han recomanat als conductors buscar rutes alternatives per evitar la congestió i han instat a extremar la precaució a la zona.