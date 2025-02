Sorpresa en el cas Madeleine McCann que ho podria canviar tot

per Pol Nadal

El cas enigmàtic de la desaparició de Madeleine McCann el 2007 ha donat un gir inesperat. Julia Faustyna, també coneguda com Julia Wendell, ha tornat a la palestra mediàtica en presentar una suposada prova d'ADN que, segons ella, confirmaria la seva identitat com la nena desapareguda.

Una nova revelació d'ADN

Després de mesos d'especulacions i una prova d'ADN anterior que descartava la seva relació amb els McCann, Faustyna ha revelat recentment els resultats d'una nova anàlisi genètica. Aquest informe indica una coincidència del 69,23% amb Gerry McCann, el pare de Madeleine. Segons experts com Monte Miller, aquesta coincidència genètica és "més de l'esperat a l'atzar", suggerint una possible connexió familiar. A més, el portaveu de Faustyna, Surjit Singh Clair, ha assenyalat similituds en els ulls, dents i veu entre Julia i Madeleine.

La revelació ha estat rebuda amb escepticisme i sorpresa, atès que el 2023 una altra prova d'ADN va determinar que Faustyna tenia ascendència polonesa, lituana i romanesa, cosa que descartava la seva relació amb els McCann. No obstant això, Julia insisteix que la seva veritable identitat continua sent un misteri i que desitja conèixer la veritat.

Reaccions trobades

La família McCann ha evitat fer declaracions directes sobre aquesta nova informació. En el passat, van mostrar la seva indignació quan Julia va afirmar ser la seva filla sense proves contundents. "Sempre intentem entendre totes les situacions que han passat amb la Julia. Amenaces a la nostra direcció, les seves mentides i manipulacions, activitat a internet. Ho hem vist tot i hem intentat prevenir-ho", van manifestar els pares de Julia en un comunicat anterior.

Malgrat els dubtes, Julia Faustyna ha reiterat que la seva intenció mai va ser fer mal als McCann. "No vaig voler fer mal a ningú, només vull saber qui sóc", va declarar en una entrevista recent. En el passat, ja s'havia disculpat amb la família de Madeleine després de la primera prova d'ADN que va demostrar que no era la seva filla biològica. No obstant això, amb aquest nou informe genètic, la jove torna a avivar la polèmica.

Context del cas Madeleine McCann

Madeleine McCann va desaparèixer el 3 de maig de 2007 a Praia da Luz, Portugal, mentre dormia en un apartament vacacional juntament amb els seus germans. Els seus pares, Kate i Gerry McCann, es trobaven sopant en un restaurant proper i quan van tornar, la nena ja no hi era. El cas ha estat objecte de diverses teories i ha romàs en investigació per més de 17 anys.

El 2020, les autoritats alemanyes van identificar Christian Brückner com a principal sospitós del segrest. Brückner, un criminal amb antecedents d'abús sexual infantil, va ser arrestat a Alemanya per altres delictes. No obstant això, a l'octubre de 2024, va ser absolt de diversos càrrecs de violació i abús sexual a Portugal a causa de la manca de proves concloents.

Implicacions i noves preguntes

La nova prova d'ADN presentada per Julia Faustyna podria reobrir el cas de Madeleine McCann, encara que els experts demanen cautela. Sense la participació directa dels pares de Madeleine en la prova, l'autenticitat de l'anàlisi continua sent qüestionada. A més, alguns especialistes en genètica afirmen que una coincidència del 69,23% no és concloent per determinar una relació biològica directa.

El cas continua sense resoldre's i les autoritats no han confirmat si consideraran la informació de Faustyna en futures investigacions. Mentrestant, l'opinió pública continua dividida entre els qui creuen que Julia podria ser la clau per resoldre el misteri i els qui consideren que es tracta d'una nova falsa alarma.