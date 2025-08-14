Espectacular accident entre 2 camions a l'A-2

El matí ha començat amb un ensurt en una de les grans autovies. Un impacte entre vehicles pesants va obligar a una resposta ràpida d'emergència. La circulació va quedar alterada des de primera hora i van començar les retencions.
Què ha passat
El sinistre va tenir lloc aquest dijous, 14 d'agost, després de l'avís de les 05:27. Dos camions van col·lidir a l'A-2, en sentit Barcelona, a l'altura de Castellbisbal. Bombers de la Generalitat va mobilitzar set dotacions per atendre l'emergència i assegurar la zona. Un dels conductors va quedar atrapat per les cames dins la cabina.
Els bombers van fer l'excarceració i van donar per finalitzada la seva intervenció poc després. La informació va ser difosa pels mateixos Bombers i recollida per mitjans locals. L'impacte va danyar greument una de les cabines i part de la càrrega. Les restes van quedar escampades al voral i van obligar a netejar la calçada.
Afectacions al trànsit a l'A-2
La col·lisió va obligar a tallar carrils i va generar retencions en direcció a Barcelona. Trànsit va informar de dos carrils tancats inicialment entre els punts 592,5 i 591,5. Posteriorment, va quedar almenys un carril restringit i la circulació va seguir molt lenta. A primera hora es comptabilitzaven diversos quilòmetres de cues en aquest tram.
Les cues van coincidir amb la primera franja d'entrada laboral cap a Barcelona. Entre les alternatives habituals hi figuren desviaments per corredors propers, quan són viables. Per a informació viària actualitzada, el portal d'El Servei Català de Trànsit oficial manté incidències i avisos actius.
Rescat i resposta d'emergències
El camioner atrapat va ser alliberat amb eines hidràuliques durant la intervenció. Els equips també van revisar l'estabilitat de les cabines i els dipòsits. L'excarceració exigeix tallar elements estructurals amb cisalles i separadors hidràulics.
És per això que aquestes maniobres s'han de fer amb precisió per evitar lesions addicionals al conductor. La prioritat depèn d'estabilitzar el vehicle i assegurar la zona de treball. Aquesta seqüència permet minimitzar riscos i accelerar la posterior reobertura de la via. El dispositiu es va coordinar amb Mossos i amb els gestors de la via per normalitzar la circulació
Seguretat viària en aquest corredor
L'A-2 canalitza bona part del transport pesant cap a l'àrea metropolitana. Un tancament de carril en hora vall implica desplaçar el trànsit, un fet que multiplica les demores. Quan passa, petits incidents poden escalar ràpidament per l'elevada intensitat de circulació. Els experts recomanen extremar la distància de seguretat davant menor visibilitat.
Aquest corredor acumula un volum notable de logística durant tot l'any. Per això, una incidència en cadena pot provocar col·lapses de diversos quilòmetres. La investigació determinarà si hi va haver abast, distracció o altres factors concurrents. Mentrestant, la prioritat és la seguretat d'equips i usuaris que circulen per la zona. La recomanació és anticipar sortides, evitar canvis bruscos i respectar els desviaments.