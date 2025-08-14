Espectacular accidente entre 2 camiones en la A-2

La mañana arrancó con un sobresalto en una de las grandes autovías. Un impacto entre vehículos pesados obligó a una rápida respuesta de emergencia. La circulación quedó alterada desde primera hora y comenzaron las retenciones.

Qué ha pasado

El siniestro ocurrió este jueves, 14 de agosto, tras el aviso de las 05:27. Dos camiones colisionaron en la A-2, en sentido Barcelona, a la altura de Castellbisbal. Bombers de la Generalitat movilizó siete dotaciones para atender la emergencia y asegurar la zona. Uno de los conductores quedó atrapado por las piernas dentro de la cabina.

Los bomberos realizaron la excarcelación y dieron por finalizada su intervención poco después. La información fue difundida por los propios Bombers y recogida por medios locales. El impacto dañó severamente una de las cabinas y parte de la carga. Los restos quedaron esparcidos junto al arcén y obligaron a limpiar calzada.

| @mossos

Afectaciones al tráfico en la A-2

La colisión obligó a cortar carriles y generó retenciones en dirección a Barcelona. Trànsit reportó dos carriles cerrados inicialmente entre los puntos 592,5 y 591,5. Posteriormente, quedó al menos un carril restringido y la circulación siguió muy lenta. A primera hora se contabilizaban varios kilómetros de colas en este tramo.

Las colas coincidieron con la primera franja de entrada laboral hacia Barcelona. Entre las alternativas habituales figuran desvíos por corredores cercanos, cuando son viables. Para información viaria actualizada, el portal de El Servei Català de Trànsit oficial mantiene incidencias y avisos activos.

Rescate y respuesta de emergencias

El camionero atrapado fue liberado con herramientas hidráulicas durante la intervención. Los equipos también revisaron la estabilidad de las cabinas y los depósitos. La excarcelación exige cortar elementos estructurales con cizallas y separadores hidráulicos.

| Canva

Es por eso que estas maniobras se deben realizan con precisión para evitar lesiones adicionales al conductor. La prioridad pasa por estabilizar el vehículo y asegurar la zona de trabajo. Esa secuencia permite minimizar riesgos y acelerar la posterior reapertura de la vía. El dispositivo se coordinó con Mossos y con los gestores de la vía para normalizar la circulación

Seguridad vial en este corredor

La A-2 canaliza buena parte del transporte pesado hacia el área metropolitana. Un cierre de carril en hora valle implica desplazar el tráfico, un hecho que multiplica las demoras. Cuando pasa, pequeños incidentes pueden escalar rápidamente por la elevada intensidad de circulación. Los expertos recomiendan extremar la distancia de seguridad ante menor visibilidad.

Este corredor acumula un volumen notable de logística durante todo el año. Por ello, una incidencia en cadena puede provocar colapsos de varios kilómetros. La investigación determinará si hubo alcance, distracción u otros factores concurrentes. Mientras tanto, la prioridad es la seguridad de equipos y usuarios circulando por la zona. La recomendación es anticipar salidas, evitar cambios bruscos y respetar los desvíos.