L'esgarrifosa imatge del pàrquing del Centre Comercial Bonaire a València

El Centre Comercial Bonaire, ubicat a Aldaia, a pocs minuts de València, és un dels complexos comercials més grans i moderns de la regió. Ofereix una completa experiència de compres i també entreteniment integral, amb més de 200 botigues que inclouen una gran varietat de marques de moda, tecnologia, decoració i gastronomia. Amb un disseny exterior, el centre compta amb àmplies zones enjardinades i espais de vianants.

Creen un ambient relaxat i acollidor, ideal per passar el dia en família o amb amics. A més de les seves botigues, Bonaire ofereix serveis com guarderia, Wi-Fi gratuït i múltiples opcions de pàrquing, cosa que facilita una experiència còmoda per als seus visitants. En els darrers anys, el centre ha realitzat remodelacions per modernitzar les seves instal·lacions, buscant adaptar-se a les tendències i demandes actuals dels seus clients.

Aquest enfocament, sumat a esdeveniments i activitats regulars com ara fires, tallers i espectacles, converteix Bonaire en un punt de referència a València. Tot i això, ara, juntament amb una infinitat de comerços i habitatges més, el centre comercial ha estat afectat per la DANA, i ens ha deixat una imatge totalment esgarrifosa.

Completament inundat

Una imatge impactant ha circulat a les xarxes socials mostrant la situació de l'aparcament del Centre Comercial Bonaire a València. Després del pas de la darrera DANA que ha afectat la Comunitat Valenciana. La piulada, compartida per Josep Lluís Alay, mostra l'entrada a l'aparcament completament inundada.

Amb un accés bloquejat per una gran acumulació d'aigua i fang. Amb una capacitat de 6.000 places, l'aparcament s'ha tornat inaccessible, evidenciant la magnitud de les pluges i el caos que han provocat a la regió.

Al missatge que acompanya la fotografia, Alay expressa la seva preocupació per la situació, comentant: "A penes poden entrar ara. No vull ni imaginar-ho. Seguim pendents dels germans valencians amb una enorme tristesa".

Aquest comentari subratlla la gravetat del temporal i l'empatia cap als afectats a la Comunitat Valenciana. Els que han viscut moments d'angoixa a causa de les pluges intenses i les inundacions que han fet malbé infraestructures i alterat la vida quotidiana.

| ACN

La situació al centre comercial Bonaire no és un cas aïllat; el temporal ha provocat problemes semblants en altres àrees de la Comunitat Valenciana. Amb carrers i carreteres bloquejades, habitatges inundats i serveis interromputs. Les autoritats locals han recomanat a la població que eviti desplaçar-se a les zones més afectades i que estigui atenta a les actualitzacions meteorològiques per extremar les precaucions.

Aquesta imatge del pàrquing inundat del Centre Comercial Bonaire ha esdevingut un símbol de la devastació que poden causar les inclemències del temps. recordant-nos la força de la naturalesa i la vulnerabilitat de les nostres infraestructures davant de fenòmens meteorològics extrems.